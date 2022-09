Damiano e Giorgia Soleri, il look di coppia è anni Settanta. Con bacio appassionato

Fonte: IPA Damiano e Giorgia Soleri, il look anni Settanta

Look di coppia e bacio appassionato: l’ultimo scatto pubblicato da Damiano lo ritrae in compagnia della fidanzata Giorgia Soleri. E oltre a emergere (ancora una volta) il profondo legame tra i due, non sfugge l’outfit sfoggiato da entrambi: uno stile che ricorda gli anni Settanta con cappelli, pelle e un pizzico di sensualità. Bellissimi e affiatati più che mai, con tanto di commento della poetessa e influencer sotto lo scatto.

Damiano e Giorgia Soleri, il look anni Settanta è di coppia

Sembra di fare un viaggio indietro nel tempo a guardare il look sfoggiato da Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin nell’ultimo scatto condiviso dal cantante. Infatti entrambi indossano un outfit in perfetto stile anni Settanta. Se lei ha un cappellino di pelle, top con sensuali lacci a sottolineare il seno e calze a rete, lui ha optato per una canottiera a righe bianca e nera, bretelle con piccole borchie e cappellino in pelle con catena. A completare il look trucco sugli occhi per entrambi, smalto rosso fuoco per lei e nero per lui.

Lo scatto è stato realizzato a Berlino, ha scritto Damiano nella didascalia di accompagnamento in cui sottolinea di essere con la sua “Celebrity Crush” ovvero la sua cotta tra le celebrità. Un messaggio tra le righe e dolcissimo per la fidanzata Giorgia Soleri che ha risposto scrivendo in un commento: “Questa foto, noi”.

I due sono ritratti mentre si scambiano un bacio appassionato, cosa non frequente perché entrambi preferiscono tenere la loro vita privata lontana dai riflettori. Anche se ogni tanto si lasciano andare a dediche speciali e alla condivisione di scatti che mostrano il profondo e bellissimo legame che li unisce ormai da diversi anni.

Ovviamente il post ha fatto il pieno di like, del resto Damiano e Giorgia Soleri sono senza dubbio, e ormai da diverso tempo, la coppia del momento.

Damiano e Giorgia Soleri, tutte le volte che ci hanno fatto sognare

Ogni scatto suscita emozione: Giorgia Soleri e Damiano insieme fanno sognare. Lui perché talentuosa e graffiante voce di una delle band più amate del momento in tutto il mondo, i Maneskin, gruppo che ha portato l’Italia a suonare anche a festival importanti e a ricevere premi prestigiosi. Lei perché è un’influencer, oltre che una poetessa, che si spende per argomenti importanti: dalla proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia come malattia cronica e invalidante, fino alla libertà di essere e di mostrarsi per ciò che si vuole.

Dalle dediche speciali ed emozionati, alla recente vacanza insieme in Puglia, senza dimenticare scatti del passato. Ovvero di quando erano all’inizio, prima della fama, otto anni fa. Lo aveva fatto nelle storie condividendo una foto del 25 aprile 2014, loro due sono ritratti giovanissimi e le parole che aveva scritto Giorgia sono la dimostrazione di come lei ne abbia riconosciuto sin da subito il talento incredibile: “8 anni fa, oggi, io, te, Villa Borghese e le nostre lunghe, infinite chiacchierate. ‘Canti davvero bene, sai?’, che ridere pensarci oggi”.

Scatti e parole che ci hanno fatto sognare, che dimostrano come la carriera, la giovane età, il successo possano legare ancora di più una coppia che si ama.