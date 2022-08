Giorgia Soleri, topless in vacanza con Damiano. Le foto pazzesche su Instagram

Fonte: Ansa Maneskin in black&white al Circo Massimo: i look che ci hanno fatto impazzire

Dall’America alla Puglia. Damiano David è (finalmente) in pausa dopo il lungo tour negli U.S.A., e può godersi il meritato riposo insieme alla fidanzata, Giorgia Soleri. La coppia, che non è nota per essere estremamente social, sta condividendo degli scatti davvero pazzeschi su Instagram, in cui si mostrano felici e innamorati, più che mai. Qualche giorno di mare per stare insieme e ritrovare le energie per gli impegni futuri di lavoro.

Damiano David e Giorgia Soleri, la vacanza in Puglia

Sono innamorati, giovani e belli. Vogliono vivere questi momenti, l’uno al fianco dell’altro. Il frontman dei Måneskin ha deciso di trascorrere le vacanze in Italia, naturalmente al fianco della propria fidanzata. Questo è stato un anno davvero particolare e speciale per la band, che si è ritrovata a raccogliere i frutti del proprio lavoro, collezionando un successo dopo l’altro.

Anche Giorgia Soleri ha iniziato un percorso importante, soprattutto grazie alla pubblicazione del suo libro, La Signorina Nessuno, che l’ha portata a fare diverse tappe in giro per l’Italia. Nelle foto su Instagram, la coppia ha scelto di mostrare ai propri follower qualche scatto di questa calda vacanza in Puglia: Giorgia in topless, intenta a leggere un libro, Damiano in acqua, con un mare dalle sfumature da sogno.

Giorgia e Damiano, le foto su Instagram

Foto al naturale, in totale relax: la Soleri, che è stata prima a Salerno per il Giffoni Film Festival e poi a Minorca con le amiche, è ora in Puglia, meta amatissima e ambitissima dai turisti e dagli stessi vip. Nonostante stiano insieme da anni, la coppia è uscita allo scoperto solamente nel 2021, dopo il trionfo dei Maneskin a Sanremo e all’Eurovision Song Contest.

Aggirandosi nei dintorni di Castellana, l’arrivo di Damiano e di Giorgia in Puglia ha ovviamente fatto partire la “caccia” al selfie: sono stati visti al supermercato in centro, e in seguito al mare, in totale relax. Dei loro programmi non si conosce nulla, ma, in ogni caso, la riservatezza è sempre stata molto importante per entrambi, che non vogliono in alcun modo ricevere troppe attenzioni.

Il desiderio di privacy

C’è da dire che Giorgia Soleri ha sempre avuto molto a cuore la privacy, soprattutto quando si parla di Damiano. Quel poco che sappiamo, infatti, deriva proprio dalle sue condivisioni. Non ha voluto nemmeno confessare al Corriere come lo ha conosciuto, affermando che “lo spazio privato ha un valore“. E non possiamo che darle ragione: del resto, anche se sono famosi, anche se sono vip, sono comunque due persone in carne e ossa che meritano di vivere i loro momenti felici senza essere obbligati a condividerli.

La Soleri, oltretutto, negli ultimi tempi ha raccontato il suo passato, le difficoltà legate alla sua infanzia, ai problemi di salute. Damiano è sempre stato al suo fianco, nonostante si siano rincorse alcune voci su una possibile spaccatura con i Måneskin a causa della presenza di Giorgia. Nulla di più falso, visto che ha sempre supportato la band, soprattutto nelle occasioni importanti, e non ha mai smesso di seguirli.