Fonte: IPA Damiano David

Damiano David sta sfruttando al meglio l’opportunità di esplorare nuove sonorità da solo, senza avere al fianco gli amici di sempre, con i quali ha raggiunto le vette delle classifiche mondiali. Il suo periodo di pausa dai Maneskin gli ha donato una nuova fetta di pubblico e, di fatto, differenti prospettive future. Su Spotify è ora disponibile la sua nuova cover. Si tratta di Nothing breaks like a heart.

Nuova canzone di Damiano David

Al netto di alcune critiche, che lo vogliono sulle orme di Harry Styles, Damiano David ha di certo fatto centro con la sua Born with a broken heart. Differente sonorità e salto pienamente riuscito nella piscina del pop.

La concorrenza non è di certo scarsa ma il talento italiano sta trovando il suo angolino. I media americani lo apprezzano ancora molto e, nonostante per il momento il suo percorso sia tanto digitale e televisivo, i fan lo seguono e attendono con ansia le sue tappe live.

Sereno anche sotto l’aspetto della vita privata, fianco a fianco con Dove Cameron, ha preso parte alla playlist Spotify Singles – Valentine’s day edition. Il brano scelto è Nothing breaks like a heart, che tutti ricollegano alla voce di Miley Cyrus. In verità, però, questo successo mondiale del 2018 porta la firma di Mark Ronson, featuring la star del Tennessee.

Il successo continua

Ancora una cover per Damiano, finalmente noto con il suo cognome e non più come “dei Maneskin”. Ne aveva parlato in alcune interviste in passato e il fatto che ora sia semplicemente David, segna un passo importante della sua carriera. Ha dimostrato di poter farcela anche da solo, il che non vuol dire che il progetto rock sia ormai dimenticato. I fan sui social continuano a chiedere un nuovo album e soprattutto un tour dei Maneskin. Un giorno, è facile prevederlo, si tornerà indietro, ma soltanto dopo che il progetto pop avrà dato realmente i suoi frutti.

Sui suoi social ha pubblicato diversi video in studio. Ha mostrato il lavoro che c’è dietro alla cover, spiegando poi il senso di questa particolare scelta: “Spotify mi ha dato l’opportunità di esprimere il mio personale punto di vista sul giorno di San Valentino. Ho scelto Nothing breaks like a heart perché affronta l’amore nella sua forma più complessa. Passione, dolore e come ognuno di noi vive queste emozioni. Ho cercato di andare oltre la superficie, affrontando la complessità dell’amore. Senza filtri”.

Damiano non si è però limitato a riproporre la canzone con la sua voce. Il brano rinasce con sonorità vintage e ben studiate. Il risultato finale mescola ad esempio il mellotron, le campane tubolari, il theremin e non solo.

Un piccolo assaggio, dunque, di ciò che sarà il World Tour 2025, che vedrà Damiano David impegnato in oltre 30 date, tra:

Europa;

Australia;

Nord America;

Sud America;

Asia.

Spazio ovviamente anche all’Italia tra le tappe nel vecchio continente: 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano; 11 ottobre al Palazzo dello Sport a Roma.