Chi è Cristina D’Alberto Rocaspana, la compagna di Daniele Liotti

Torna in tv Daniele Liotti con la nuova stagione di Un passo dal cielo, la fortunata fiction di Rai Uno.

In tanti, e soprattutto in tante, attendono di rivedere il bel Daniele impegnato nelle avventure del comandante della forestale Francesco Neri, tra suspense, misteri e i panorami mozzafiato delle montagne del Trentino. Liotti infatti, grazie al suo fascino e alla sua bravura ha conquistato negli anni schiere di ammiratori e soprattutto di ammiratrici, ma nonostante le sue tante fan, il suo cuore batte per una donna sola, la compagna Cristina D’Alberto Rocaspana.

Ma chi è la donna che da circa quattro anni è al fianco di Liotti?

Cristina D’Alberto Rocaspena ha 42 anni ed è una modella e attrice. Figlia di madre spagnola e di padre veneto, è nata a Feltre, in provincia di Belluno. Appassionata di cucina e di alimentazione sana, è molto sportiva: ama il tennis e la pallavolo, ed è tifosissima dell’Inter.

Sin da giovanissima Cristina ha cercato di realizzare i suoi sogni: ha iniziato a lavorare nella moda e nella pubblicità e a partecipare, ricoprendo diversi ruoli, a diversi programmi televisivi.

Risale al 2000 il suo esordio sul piccolo schermo, al fianco di Diego Dalla Palma nel programma Specialmente tu, l’anno dopo lavora come ballerina nello storico show del sabato sera di Raffaella Carrà, Carramba che sorpresa, ed è una delle ‘ereditiere’ nella primissima edizione dell’Eredità, il popolare game show condotto da Amadeus.

Ma come per Liotti, anche per Cristina le occasioni migliori per farsi conoscere dal pubblico arrivano grazie alla fiction televisiva. Dopo essersi dedicata allo studio della recitazione, nel 2006 Cristina ottiene il ruolo della ricercatrice Flavia Draghi nella soap opera di Canale 5, Vivere, mentre nel 2009 entra nel cast della fiction Un posto al sole, dove ha interpretato il ruolo di Greta Fournier, una donna bellissima e senza scrupoli.

L’incontro con Liotti avviene grazie a una cena con amici comuni. Lui è uno degli scapoli più ambiti della fiction italiana, e ha già un figlio, Francesco, avuto da giovanissimo.

Sarà Cristina a rendere di nuovo padre Daniele Liotti: nel settembre del 2017 infatti, a coronare l’amore tra i due attori arriva la piccola Beatrice.