Concita De Gregorio, terzo Ferragosto in ospedale: “Aspettiamo momenti migliori”

Non è stato un Ferragosto come quello di tutti gli altri quello di Concita De Gregorio. La scrittrice e giornalista, che nel 2023 aveva dichiarato di aver dovuto combattere contro un tumore, ha passato il giorno di festa in ospedale: a raccontarlo lei stessa in una lunga lettera di augurio pubblicata sui social.

Concita De Gregorio: la lettera dall’ospedale

Un percorso medico che sembra andare per il verso giusto ma che non è ancora giunto al termine. Concita De Gregorio, che nel 2023 aveva raccontato della sua lotta contro il tumore seduta sullo sgabello di Francesca Fagnani a Belve, ha passato il suo terzo Ferragosto in ospedale.

Un giorno di festa passato con compagne di stanza, infermieri e medici impegnati a rendere il più piacevole possibile una giornata che i più passano in vacanza o insieme alla propria famiglia. La giornalista ha scelto di raccontare il suo Ferragosto in una lunga lettera sui suoi canali social che, oltre a regalare immagini della sua giornata, invia un messaggio di augurio e speranza a chi è solo e meno fortunato.

“Agosto in ospedale, da tre anni, Ferragosto fra noi: compagne di stanza medici di turno infermieri ausiliari tecnici e moltitudini alle prese con il compito di darsi un piccolo reciproco sollievo. Oggi è stata una maniglia volante per alzarsi, per esempio. Grazie Angelina. A merenda siccome è festa un budino di vaniglia, grande idea della caposala. Come ogni anno, sono con chi non può permettersi di andare in vacanza. Perché non ci sono i soldi, perché non c’è la salute, perché meglio così, in fondo, aspettiamo momenti migliori. Conosco il catalogo e lo frequento. Questo è anche un grazie agli amici che chiamano per consolare/conversare e mandano foto dalle ferie: qui ne facciamo tornei, fra vicini di letto, passandocele. Abbiamo una classifica di tramonti, credo che anche quest’anno vincerà la Grecia. Stiamo bene, a raccontarci le nostre storie nei minuti liberi dei cambi turno” scrive la giornalista.

Chiude, poi, con un pensiero positivo e un augurio a chi non può condividere felicità e difficoltà con qualcuno: “Un pensiero grande a chi è proprio solo, a chi è per qualche ragione costretto o rinchiuso, recluso […] Ogni voglia che ha iniziato a piovere, ha smesso. È una regola mai smentita. Anche quella famosa volta dell’Arca, alla fine smise. Buon ferragosto, che siano il più possibile lievi i giorni e i pensieri”.

Concita De Gregorio, la vita dopo la malattia

Il 2022 è stato un anno davvero complicato per Concita De Gregorio, che ha dovuto combattere contro un tumore che le è stato rimosso con un’operazione ma che ha aperto le porte a una serie di cure che porta avanti ancora oggi.

La giornalista continua a prendersi cura di se stessa cercando di trasmettere positività ed evitando ogni tipo di compatimento. La prima volta che aveva raccontato della sua malattia durante la puntata di Belve di cui era stata ospite, Concita aveva infatti spiegato i motivi per cui aveva deciso di tenere la sua condizione privata : “Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai. Perché quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita”.

Dopo l’operazione, la decisione di raccontare la sua condizione e la voglia di non nascondersi più smettendo di portare la parrucca e mostrando i capelli ricresciuti che segnano una grande vittoria. Un atteggiamento che sancisce ancora una volta la sua grande forza e, come dimostrato anche dal suo ultimo post, la voglia di infondere coraggio a chi ne ha bisogno