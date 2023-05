Concita De Gregorio senza parrucca in tv dopo il tumore: “Un sollievo”

Fonte: IPA Concita De Gregorio

È stata la sua prima volta e l’ha affrontata con grande coraggio. Concita De Gregorio si è mostrata in tv senza parrucca, dopo che – a Belve da Francesca Fagnani – aveva dichiarato di essersi sottoposta a un’operazione per rimuovere un tumore. Il nuovo look sfoggiato con orgoglio a In Onda da David Parenzo ha commosso tutti: per la forza mostrata e per il percorso della giornalista che sta lentamente imboccando la discesa.

Concita De Gregorio, il nuovo look a In Onda

“Un sollievo”, è così che Concita De Gregorio ha definito la possibilità di mostrarsi finalmente senza parrucca, che ha indossato per mesi a seguito dell’intervento per la rimozione di un tumore al quale si è sottoposta in agosto. Una notizia della quale nessuno era a conoscenza: è stata lei a dichiararlo per le prima volta a Belve, da Francesca Fagnani, rimasta spiazzata dalle sue dichiarazioni.

I primi capelli che ricrescono hanno sempre il sapore della vittoria. Il dolore rimasto alle spalle non è ancora un ricordo, troppo presto per riprendersi dall’impatto, ma la vita di Concita De Gregorio ha ricominciato a girare nel verso giusto. Non che prima non avesse affrontato la diagnosi con lo spirito giusto: la sua forza aveva stupito il pubblico, insieme alla volontà di tenere segreta la malattia, ma vederla sbocciare di nuovo è stata una grande emozione per tutti.

Col nuovo look – e i capelli e cortissimi – ha anche partecipato all’ultima edizione del Salone del Libro, grande successo per l’editoria e per i lettori che quest’anno ha assunto i contorni di un evento mediatico fatto di incontri, interviste e di contestazioni, com’è avvenuto nel caso della Ministra Eugenia Roccella, fermata dagli attivisti per le sue posizioni anti-abortiste.

Il racconto sul tumore a Belve

Non ha scelto una trasmissione qualsiasi, ma quella di Francesca Fagnani, alla quale ha spiegato anche perché abbia deciso di nascondere la malattia e affrontare il percorso della terapia completamente da sola: “Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai. Perché quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita”.

L’operazione, avvenuta nell’agosto 2022, ha lasciato il posto a una lunga serie di cure alla quale la giornalista si è sottoposta per sconfiggere il male. Qualcuno, senza sapere che si trattasse di una parrucca, l’aveva addirittura accusata di aver copiato il look di Giorgia Meloni: “Sono stata sul punto di chiamare il direttore, io preferirei avere i miei capelli”.

“Lo dico per la prima volta qui – aveva spiegato a Francesca Fagnani – È stato un anno impegnativo, mi sono operata ad agosto per un cancro e sono in cura. Ora indosso una parrucca”. E sul suo momento più difficile, quello in cui avrebbe dovuto informare i suoi figli, aveva detto: “Capire come dirlo al più piccolo dei miei figli, che vive in Australia. Io volevo farlo di persona. Ma a quel tempo facevo una terapia molto fitta. Ho convinto i medici che mi avrebbe fatto meglio vedere mio figlio che fare la terapia senza vederlo”.