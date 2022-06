Come mai Keanu Reeves si trova a Bologna e perché ne parlano tutti

Keanu Reeves finalmente felice con Alexandra Grant. Tutti i suoi amori

Immaginate per qualche secondo di camminare per le vie della vostra città, magari un po’ in sovrappensiero, fino a quando non vi imbattete nel vostro idolo, il vostro mito, uno degli attori più talentuosi (e belli, concedetecelo) di sempre. Questo è quanto è successo nelle ultime ore a Bologna, dal momento in cui tanti hanno avuto la possibilità di realizzare uno dei sogni nel cassetto: incontrare Keanu Reeves.

Keanu Reeves è a Bologna: la caccia al selfie

Nelle ultime settimane, la città di Bologna è stata in trend per un “falso avvistamento” di Bono Vox. Nel momento in cui si è sparsa la voce della presenza di Keanu Reeves, ci si è presi del tempo per confermare o smentire la notizia. Dopo il sosia di Bono, è toccato anche a Reeves, ma in questo caso non sembrerebbe esserci traccia di “fake news“. Il protagonista della notizia che ha fatto il giro del web è Ben, creator digitale che vive tra Casablanca e il capoluogo emiliano-romagnolo.

L’incontro è avvenuto in modo davvero sorprendente: il ragazzo si trovava in via Rizzoli lunedì 20 giugno, quando, verso le 15, ha visto l’attore americano in compagnia di alcuni amici. Oltre a essersi scattati una foto, hanno avuto modo di parlare per qualche minuto. “Gli ho chiesto come stava e se Bologna era di suo gradimento: ha risposto di sì”.

La presenza dell’attore in città non è del tutto casuale, poiché solo un giorno prima si trovava a Londra. Che Keanu abbia scelto il Bel Paese per trascorrere qualche giorno di vacanza in Europa? In ogni caso, per il ragazzo è stato un vero e proprio colpo di fortuna: “Oggi ho incontrato uno dei migliori esseri umani sul pianeta Terra“. E come dargli torto?

Lo scatto di Keanu Reeves, ovviamente, ha incuriosito tutti, ma, per dovere di cronaca, dobbiamo aggiungere che Ben non è stato l’unico fortunato ad incontrarlo: altri hanno avuto modo di scattare una foto con Reeves, che, nonostante fosse un po’ stanco (probabilmente anche per le alte temperature degli ultimi giorni) non si è tirato indietro e si è concesso volentieri ai suoi fan italiani. Come se avessimo ancora bisogno di altri motivi per amarlo: un essere umano davvero irraggiungibile.

Perché se ne parla così tanto?

Non capita tutti i giorni di incontrare star mondiali, attori hollywoodiani o frontman di band iconiche. No, non è assolutamente un avvenimento frequente, ma non solo: da quando le star utilizzano i social (non è questo il caso di Keanu, tuttavia, da sempre estremamente riservato) le sentiamo molto più vicine a noi. Ma avere la fortuna di vederle casualmente di presenza non è come seguirle su Instagram e osservare la loro vita, tra scatti e quotidianità.

Oltretutto, il caso vuole che la vicenda sia avvenuta proprio a pochissimo tempo dal falso avvistamento di Bono Vox, che ha letteralmente fatto “impazzire” la città di Bologna, in cui è iniziata una sorta di caccia al selfie prezioso. La faccenda aveva suscitato grande curiosità anche perché lo stesso sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si era concesso una foto con il sosia di Bono Vox. Di conseguenza, è del tutto normale tanto clamore. E, poi, diciamocelo: avere la fortuna di incontrare Keanu è impareggiabile.