Attrice simbolo di un'intera generazione, Claudia Cardinale si è distinta per aver amato con tutta se stessa. E per non aver ceduto ad Alain Delon

Claudia Cardinale, la BB italiana che conquistò i registi più grandi

Tra le dive del cinema italiano e internazionale, Claudia Cardinale occupa un posto speciale: non solo per la sua bellezza magnetica e il talento mai ostentato, ma anche per l’aura di mistero che ha sempre circondato la sua vita privata. Regina silenziosa di un’epoca dorata, Cardinale ha attraversato il firmamento del cinema affiancata da leggende, mantenendo però una riservatezza quasi regale sulle sue relazioni sentimentali. E tra le tante storie reali e immaginate, una in particolare ha sempre fatto sognare: quella, mai davvero nata, con Alain Delon.

Gli inizi tra luci e ombre

Claudia Cardinale si affaccia al cinema negli anni Cinquanta, dopo essere stata incoronata “più bella italiana di Tunisi”, la sua città natale. Il successo arriva presto, ma anche il dolore: giovanissima, a soli 16 anni, rimane incinta a seguito di una violenza carnale, che la costringe a crescere il figlio Patrick in segreto per anni. Un evento, questo, che segna profondamente la sua concezione dell’amore e della libertà personale.

La sua prima vera relazione stabile è stata con il produttore Franco Cristaldi, che la prende sotto la sua ala protettiva, ma anche – secondo alcune testimonianze – sotto un controllo quasi ossessivo. Cristaldi è stato suo mentore, compagno e, per un periodo, anche marito. Ma la loro unione è stata segnata da un forte squilibrio di potere. Claudia stessa, in seguito, parlerà di quella fase come di una lunga prigionia emotiva, dalla quale si libera solo anni dopo.

L’incontro con Delon: fascino, amicizia e un’occasione sfiorata

E poi c’è Alain Delon. Bello da togliere il fiato, inquieto e sfuggente, Delon era l’uomo che tutte desideravano e che nessuna riusciva a tenere davvero con sé. I due si incontrano giovanissimi, agli inizi delle loro carriere, e si ritrovano spesso sul set (tra cui quello de Il Gattopardo), tra sguardi complici e un’intesa che trapelava anche oltre lo schermo. Ma tra loro non c’è mai una vera storia d’amore.

Eppure, l’alchimia era evidente. I due erano amici intimi, legati da un affetto sincero e da una stima reciproca. “Eravamo troppo simili, troppo belli forse, per riuscire a viverci davvero”, aveva dichiarato Cardinale in un’intervista. Lei aveva il suo mondo, le sue ferite, il suo bisogno di indipendenza; lui, l’ego inquieto del divo che non si ferma mai. Le loro strade si incrociavano spesso, ma mai nel momento giusto.

Secondo alcuni racconti, pare esserci stato un breve avvicinamento durante le riprese di La Scoumoune (1972), quando entrambi erano liberi da impegni sentimentali troppo stringenti. Ma ancora una volta, la possibilità rimane nell’aria, sfumata come un sogno che non osa compiersi.

Fonte: IPA

Gli altri amori

Nel corso degli anni, Claudia ha vissuto altre relazioni, tra cui quella con Pasquale Squitieri, regista e compagno per oltre trent’anni. Un amore intenso, libero, creativo. Con lui condivise ideali, battaglie civili, cinema impegnato. Squitieri è stato, a detta della stessa Cardinale, l’uomo con cui si era sentita finalmente se stessa, senza dover rinunciare a nulla.

Eppure, nonostante una vita piena, il nome di Alain Delon continua a tornare nelle interviste, nelle retrospettive, nei sussurri dei fan. Forse perché rappresenta non tanto un amore perduto, quanto un amore possibile. Quello che non è mai stato e proprio per questo conserva intatto il suo fascino.