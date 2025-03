Scomparsa all'età di 58 anni, le cause del decesso non sono state ancora chiarite ma qualche giorno prima del decesso si era sottoposta a delle iniezioni cosmetiche

Addio a Cindyana Santangelo, modella e attrice che ha fatto apparizioni memorabili nei video musicali di Young MC e Jane’s Addiction e ha avuto ruoli in ER-Medici in prima linea e CSI: Miami. La Marylin Monroe latina, così come è stata soprannominata nel corso della sua carriera, è scomparsa all’improvvisto all’età di 58 anni.

Com’è morta l’attrice Cindyana Santangelo

Cindyana Santangelo è stata trovata priva di sensi nella sua casa di Malibu e successivamente è morta in ospedale. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il suo decesso. Stando a quanto riporta People, in casa sua sono state trovate delle siringhe cosmetiche in seguito a una chiamata ai servizi d’emergenza. Solo qualche giorno prima del decesso si era sottoposta a delle iniezioni e secondo il sospetto di alcuni questi trattamenti estetici potrebbero essere stati fatali.

Al momento si indaga, dunque, sulle cause della morte. Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha avviato un’indagine, ma non ritiene che si tratti di omicidio. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso per escludere ogni eventualità. Toccherà ad ogni modo attendere l’autopsia per giungere ad una conclusione defitiniva.

Chi era Cindyana Santangelo

Nata Cindy Lehrer nel 1967 a Manhattan, Cyndiana Santangelo è cresciuta a Los Angeles. Ha origini portoricane, ungheresi e italiane. Ha frequentato la Tisch School of Arts della New York University e la School of Cinema and Television della USC.

Ha iniziato come ballerina, apparendo in vari video musicali tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, tra cui il video Bust a Move di Young MC. Tra le tante cose è apparsa anche in un video dei Jane’s Addiction, portando il frontman Perry Farrell a descriverla come “la Marilyn Monroe latina”.

È apparsa inoltre in Sposati…con figli nel ruolo di ballerina di Jiggly Room Sierra Madre. Tra i progetti più importanti come attrice, ha recitato in ER-Medici in prima linea e Csi: Miami. Santangelo ha recitato pure con Harrison Ford e Josh Hartnett nella commedia d’azione del 2003 Hollywood Homicide.

Stando a quanto si legge sulla sua pagina Linkedin, è stata anche direttrice e amministratrice delegata di Mermaids Cove Malibu, una struttura di lusso.

Nel 2001 ha sposato Frank Santangelo con il quale ha avuto due figli. Solo una settimana fa ha festeggiato su Instagram, con un dolce post, il ventesimo compleanno di Dante, uno dei suoi due ragazzi ai quali è sempre stata legatissima.

In un documentario, come riporta il Los Angeles Time, si è così descritta: “Sono Cindyana. Sono una mamma fantastica, una moglie, una figlia, un’amica, una CEO e una tossicodipendente in via di recupero. Avevo una vita da rock star festaiola, ma sono finita per essere una specie di, come tutti sanno, drogata di basso livello. Quando ho avuto la benedizione di diventare pulita e sobria ho capito che c’era una nicchia in questo mercato del recupero per persone come me”.

Dopo aver superato i suoi problemi con la droga, ma anche con l’alcol, Cyndiana ha infatti deciso di aprire una struttura di recupero per donne come lei che combattono contro le dipendenze.