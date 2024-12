Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente separati da pochi giorni, visto che l’atto pubblico che sancisce la loro divisione legale è stato emanato solo il 12 dicembre 2024. Entro sei mesi i due dovrebbero già ottenere il divorzio ma, tra di loro, non sembra ancora del tutto finito il risentimento, visto che spesso sembrano inviarsi delle frecciatine o dediche social.

Anche nella serata del 18 dicembre 2024 mentre Fedez era in diretta televisiva su Rai Uno, nella trasmissione Sarà Sanremo, per presentare il titolo del brano che gareggerà nella prestigiosa gara canora, Chiara Ferragni ha condiviso delle stories e un post che, per molti, parla anche del suo ex marito.

Chiara Ferragni, il post è dedicato a Fedez?

Chiara Ferragni ha affrontato un periodo pieno di cambiamenti sia a livello lavorativo che personale. Precisamente un anno fa l’imprenditrice digitale è stata coinvolta, poco prima di Natale, nel caso Pandoro che le è costato un procedimento per truffa, che dovrebbe risolversi a breve. Ma lo scandalo giudiziario ha anche incrinato definitivamente il suo matrimonio con Fedez da tempo in crisi. I due si sono lasciati da mesi ma ancora sembrano non essersi del tutto indifferenti.

Nella giornata del 18 dicembre 2024, cominciata con la recita dei loro figli Leone e Vittoria, a cui ha presenziato anche il nuovo fidanzato dell’influencer Giovanni Tronchetti Provera, presente visto che anche i suoi pargoli frequentano lo stesso istituto scolastico, Chiara Ferragni sembra aver condiviso dei contenuti digitali dedicati proprio all’ex marito.

Fedez, infatti, è stato uno degli ospiti di Sarà Sanremo dove ha rivelato il titolo della sua nuova canzone Battito: “Il mio brano è una moltitudine di cose: una dicotomia, una canzone d’amore per una donna ma quella donna è impersonificata nella depressione” e nella stessa serata l’influencer ha condiviso un post dedicato all’amore: “Io amo l’amore”, composto da 20 diverse foto e video dove non compare il padre dei suoi figli.

Ma anche se Fedez non è presente in quella galleria d’immagini, alcuni utenti del web ci hanno visto delle dediche e frecciatine al cantante, sotto forma di citazioni. Chiara Ferragni, infatti, ha scritto: “Ricordati di desiderare qualcuno che ti custodisca”, “Innamorati di una persona che è sia il tuo porto sicuro che la tua avventura” e ancora “E se mai l’amore dovesse ritrovarmi, spero che sia con qualcuno che tremi all’idea di ferirmi”.

L’influencer è sembrata aprirsi anche sulla sua situazione sentimentale attuale: “Ti meriti l’amore anche se stai ancora guarendo” e “La vittoria più grande è non avere più paura”. Ma tra le tante frasi, Chiara Ferragni ha voluto condividere anche una cover di Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari precisamente dove il brano dice: “Fammi una promessa, racconta a qualcuno cosa siamo stati noi”, la coincidenza di questa pubblicazione con lo svelamento del titolo e dell’argomento del brano di Fedez è sembrato essere non casuale a molti.

Chiara Ferragni, i dubbi del web

Chiara Ferragni ha condiviso delle citazioni che sembrano parlare di Fedez, ma l’influencer pare abbia deciso di non seguire l’ex marito in tv, visto che in quel momento ha condiviso una foto di un cartone animato, scrivendo: “Guardando questo con i miei bambini”.

Questa scelta è stata sottolineata da alcuni utenti del web: “Ci tieni farci sapere che non stai guardando su Raiuno stasera”, mentre altri hanno voluto sottolineare come il suo post sembri parlare del suo matrimonio finito: “E per te la felicità sono le frecciatine a Fedez? Beh maturità portami via”, “Solo io ci leggo tantissimo Federico, in questo post?” e ancora “Si vede che ti manca Federico”.

Non sono mancate le critiche per la sua scelta social: “Viva la spontaneità di Federico che non è tua”, “Ma quindi tutto l’amore celebrato in questi anni non era amore?” e ancora “Ma cos’è questa cara Chiara? Un anno Fedez è l’amore della tua vita, l’anno dopo ci dici che sei andato avanti ecc? Come può succedere? Quindi stavi mentendo prima o adesso? Tutto questo amore per tuo marito e papà dei tuoi figli, dov’è?”.