Fonte: IPA Chiara Ferragni in India, il look sembra un pigiama, ma gli accessori sono preziosissimi

Chiara Ferragni è l’influencer italiana con il numero di seguaci social più alto. Con i suoi contenuti digitali la moglie di Fedez lancia tendenze e sponsorizza outfit che posso essere d’ispirazione per la vastissima platea dei suoi followers. L’imprenditrice digitale, però, usa il mezzo social anche per lanciare messaggi a lei cari o per raccontare la sua vita quotidiana.

Di recente, Chiara Ferragni è in viaggio in India e, anche da qui, l’influencer lancia consigli di stile attraverso il suo account Instagram ufficiale. Di recente, infatti, l’imprenditrice digitale ha condiviso dei nuovi scatti che la ritraggono con un outfit molto particolare. Con questo particolare vestito, Chiara Ferragni era veramente affascinante.

Chiara Ferragni: l’abito color oro ricoperto di ricami brillanti

Chiara Ferragni riesce a scegliere sempre degli outfit che sanno colpire i propri followers. I suoi post, infatti, hanno milioni di visualizzazioni e, a volte, creano delle vere e proprie tendenze. Di recente, l’influencer ha mostrato su Instagram degli outfit del tutto inediti, visto che l’imprenditrice digitale si trova in vacanza in India. Nelle foto deli ultimi post, infatti, si vede Chiara Ferragni con un look che sembra un pigiama, per essere comoda durante i suoi giri nel paese asiatico. L’influencer ha postato anche delle foto con dei classici abiti in stile indiano.

Ma il look più sorprendente del suo viaggio in Asia è, di certo, l’abito lungo brillante color oro, scelto per un’occasione davvero speciale. Chiara Ferragni ha mostrato il prezioso look in un recente post. Il contenuto digitale era composto da foto affascinanti e un mini video, che mostrava tutto lo splendore dell’outfit, indossato direttamente a Chiara Ferragni.

L’influencer ha svelato che ha scelto questo particolare look per un’occasione davvero importante. L’influencer, infatti, doveva prendere parte a una cena di gala, organizzata da un’organizzazione benefica. L’abito era senza spalline e con scollo dritto. La linea del vestito seguiva quelle uniche del corpo dell’influencer per arrivare fino a terra. I ricami brillanti seguivano due differenti geometrie, verticali ai lati e orizzontali al centro.

Chiara Ferragni: gli accessori da star abbinati all’abito luccicante

Chiara Ferragni posta spesso aggiornamenti sulla sua vita privata e sui suoi viaggi da sogno su Instagram. Di recente, l’influencer sta affascinando il mondo del web con molti contenuti digitali del suo viaggio in Asia. L’ultimo look postato da Chiara Ferragni, l’abito color oro, è stato abbinato dall’influencer con degli accessori da sogno.

Sotto il vestito, l’imprenditrice digitale ha abbinato delle scarpe beije, al collo della moglie di Fedez, invece, si trovava una collana favolosa. Si trattava di un collier molto appariscente composto da perle e smeraldi, coordinato a un paio d’orecchini, che illuminavano, ancora di più, il volto dell’influencer. I followers di Chiara Ferragni hanno apprezzato molto l’outfit e hanno lasciato dei comenti sotto il suo post: “Pazzesca“, “Che schianto” e ancora “Wow, meravigliosa, abito gioielli e glam“.

Nelle ultime settimane, l’influencer ha anche affrontato un vero e proprio trasloco. Infatti, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di trasferirsi in un nuovo appartamento milanese, mettendo in affitto il vecchio attico. La nuova dimora dell’imprenditrice digitale presenta anche una cabina armadio da sogno e una meravigliosa sala cinema.