Chiara Ferragni e Fedez: la crisi e l’ombra di una terza persona

Liti continue e l’ombra di una terza persona: si torna a parlare di crisi nella storia d’amore fra Fedez e Chiara Ferragni. Secondo alcune indiscrezioni la coppia più famosa di Instagram starebbe vivendo un periodo difficile.

La crisi fra Fedez e Chiara Ferragni

A parlare di una crisi fra Fedez e Chiara Ferragni è il settimanale Oggi e per la precisione Alberto Dandolo. “Qualcuno avverta Chiara Ferragni e suo marito Fedez che nella Milano bene si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto”.

Fra l’influencer e il marito nell’ultimo periodo ci sarebbero state forti tensioni, causate dalla convivenza forzata e dalle preoccupazioni legate ai figli. La coppia dunque starebbe vivendo un periodo difficile. Già qualche tempo fa si era parlato di una crisi quando Fedez era apparso in pubblico senza la fede nuziale. La preoccupazione però era rientrata dopo che i due avevano trascorso una romantica cena insieme.

L’ombra di una terza persona fra Fedez e Chiara Ferragni

Secondo Oggi nella crisi fra Chiara Ferragni e Fedez si sarebbe inserita anche una terza persona. Il nome non viene svelato, ma scopriamo che sarebbe famosa. “Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa – si legge -. È solo l’invidia che gioca brutti scherzi o c’è dell’altro?”.

Fedez e l’amore per Chiara Ferragni

La storia d’amore fra Chiara Ferragni e Fedez sembra una favola e dura ormai da diversi anni. Il primo incontro grazie a una canzone, la proposta di nozze all’Arena di Verona, le nozze e la nascita di due figli. Oggi i due condividono la loro quotidianità su Instagram, fra impegni di lavoro e momenti privati con Leone e Vittoria.

“Fin dal primo bacio ci fu da subito un’affinità fuori dal comune – aveva raccontato lui, parlando del loro amore -, la sensazione che si trattava di un qualcosa che potesse durare. Lei è bravissima nel suo lavoro, ed è una persona estremamente intelligente ed estremamente positiva. Per me è stata una medicina, perché io sono l’opposto. Sono molto cinico, poco spensierato. Quando c’è da vedere il bicchiere mezzo pieno, io lo vedo mezzo vuoto. Il vuoto ti può trascinare giù, beh, lei è l’opposto. Io sono così, il mio non è un problema, è una condizione”.

La terapia di coppia di Chiara Ferragni e Fedez

Qualche tempo fa Fedez aveva parlato anche del percorso intrapreso con Chiara Ferragni con una terapia di coppia. “Credo che la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l’andare in terapia, di coppia e non solo – aveva spiegato in un’intervista -. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante”. Poco dopo nella serie The Ferragnez, i due avevano mostrato lo svolgimento di alcune sedute con un professionista, fra momenti difficili e confessioni importanti.