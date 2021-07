Chiara Ferragni, un esempio: la preziosa lezione sulle donne al potere

editato in: da

Chiara Ferragni, i primi 3 mesi di Vittoria

Intervistata da La 27ora de Il Corriere della Sera, Chiara Ferragni ci ha ancora una volta dato una preziosa lezione di vita, soprattutto per quanto riguarda le donne al potere: “Si può essere leader anche prendendosi meno sul serio”. Il supporto all’imprenditorialità femminile da parte della Ferragni è importantissimo: non si è mai tirata indietro di fronte a nuove sfide.

Secondo la Ferragni, il mondo non è ancora del tutto pronto né aperto a una leadership al femminile. Non possiamo che darle ragione, dal momento in cui c’è tutt’oggi disparità all’interno dei settori lavorativi. Le pari opportunità sono un miraggio, le difficoltà ci sono ogni giorno. Superare determinati ostacoli lavorativi, per noi donne, non è affatto semplice.

“Il fatto è che c’è ancora molta paura della leadership femminile. E ancora oggi resiste un’idea molto rigida di come si debba essere leader“. Un pensiero da condividere: quante volte c’è lo stereotipo della leader di ghiaccio, dura da scalfire, sempre seria? “Invece secondo me ci si può anche prendere meno sul serio: si può essere una vera boss lo stesso“. Come darle torto, dopotutto è lei stessa sui Social Network a mostrarsi anche e soprattutto senza filtri, raccontando la sua quotidianità, senza condividere unicamente aspetti sul suo lavoro.

“Per me è importante sentirmi allo stesso tempo boss e baby. Non rinuncio a nulla, né al mio essere donna, né al mio essere leader”. La Ferragni ha scelto di sostenere pubblicamente “Forti Insieme“, un’iniziativa di Pantene: vuole essere un supporto importante e concreto per le donne imprenditrici, per tutte coloro che vorrebbero realizzare il famoso sogno nel cassetto. Sin dagli albori del suo sito The Blonde Salad, ha conquistato il pubblico, divenendo dapprima Influencer e poi Imprenditrice. Chiara è anche attualmente il “capo di se stessa“, avendo acquisito tutte le quote della sua società.

“Io posso essere un esempio positivo, anche in cose piccole, come rispondere a quelli che sotto a una mia foto in bikini scrivono commenti maschilisti. A me piace far vedere donne forti. Siamo arrivati a un momento di svolta per quanto riguarda la parità di genere”. Da lei, dovremmo imparare il coraggio e la forza di continuare a persistere sui propri obiettivi, di non rinunciare a nulla, né a essere donne, né a essere leader. Possiamo essere sempre noi stesse, anche al potere. La sua energia è travolgente: mamma, moglie, donna al potere, esempio per tutte noi.