Questa dolce mammina un tempo era la regina della musica dance

Che fine hanno fatto?

Uno scatto la immortala col marito e con le sue due bambine nella piazzetta di Portofino. Ieri era la regina della musica dance e si scatenava sul palco con la pancia scoperta, come voleva la moda degli Anni Novanta. Capelli biondi sulle spalle, occhiali da sole, faticherete a riconoscerla. Vi diamo un indizio: nel 2005 questa signora ha sposato Andrea Camerana, nipote per parte di madre di Giorgio Armani. Si tratta di Alessia Aquilani, in arte Alexia. Ligure, classe 1967, tra i suoi successi degli Anni Novanta ricordiamo Uh la la la e Summer is Crazy. Nel 2002 inizia a cantare anche in italiano. Ricordiamo Dimmi come. L’anno dopo si piazza seconda a Sanremo con Per dire di no.

Altro giro, altra star del passato. Amatissimo dalle teenager degli anni ’80, era il bello di tutte le commedie sdolcinate dei tempi. Lanciato con il film Sapore di Mare, a quei tempi era une celebrità. Stiamo parlando di Massimo Ciavarro, che dopo essere sparito per molti anni dalle scene, oggi si dà alla carriera teatrale e fa qualche apparizione televisiva qua e là.

Sono state le protagoniste – inquietanti – dei nostri incubi peggiori e di uno dei capolavori del regista Stanley Kubrick, Shining. Le gemelline con i loro abitini celesti e quei volti scavati ci hanno impauriti diventando, anche, iconiche. Oggi le due sorelle Lisa e Louise Burns, non lavorano nel cinema: la prima è laureata in lettere e la seconda in microbiologia.