Chanel compie 14 anni: gli auguri di Totti e la somiglianza con Ilary

Mamme e figlie vip bellissime a confronto

Chanel Totti compie 14 anni e festeggia con tutta la famiglia, fra la somiglianza (impressionante) con mamma Ilary Blasi e gli auguri dolcissimi di papà Francesco. Classe 2007, Chanel è la secondogenita della coppia e ha un legame splendido con entrambi i genitori.

In occasione del suo compleanno, papà Totti ha voluto sorprenderla, dedicandole un post dolcissimo. “Auguri amore mio – ha scritto l’ex calciatore della Roma -. Ti auguro tutto ciò che desideri! Sono già 14”. Nelle Stories di Instagram ha poi condiviso numerosi video e scatti che lo ritraggono mentre si diverte con la figlia. Insieme a loro anche il primogenito Cristian e la piccola di casa, Isabel.

Anche Ilary Blasi ha voluto augurare buon compleanno alla figlia, pubblicando una foto in cui la 14enne mostra tutta la sua somiglianza con la famosissima mamma. “Auguri amore mio”, ha scritto la presentatrice dell’Isola dei Famosi, postando uno scatto in cui Chanel è stupenda. A soli 14 anni, la secondogenita di casa Totti sembra aver ereditato tutta la bellezza da Ilary. Occhi chiari e tratti del viso delicati: Chanel è la fotocopia di Ilary e insieme mamma e figlia sono bellissime.

Da sempre molto riservata riguardo la famiglia, qualche giorno fa Ilary si era lasciata andare ad alcune confessioni sui figli. La presentatrice aveva parlato del rapporto con Cristian e Chanel, entrambi fidanzati. “Cristian si è fidanzato da poco. Non sono gelosa – aveva svelato al settimanale Chi -. Sono ancora piccoli. Ma di che parliamo? E poi deve essere felice lui. Io me lo sono scelto come dicevo io e lui se la sceglie come vuole lui. Chanel? Lei si è fidanzata prima di Cristian. Totti lo sa. Ma lei si fidanzata e si lascia, sono ragazzini. Non è che io stia dando troppa importanza a queste cose qua”.

Ora che Chanel ha 14 anni, Cristian 15 e Isabel 5, Totti avrebbe iniziato a pensare al quarto figlio, ma Ilary Blasi avrebbe altre idee riguardo il futuro: “Mah, tre mi sembra un bel numero, ma poi che ne so? A queste cose non ci si deve neanche pensare così tanto. Penso, però, che se si allentano un pochino le misure di sicurezza e possiamo viaggiare, allora si apra un’altra fase per noi come coppia, siamo giovani e con i figli grandi, me la vorrei godere un po’ questa cosa qua”.