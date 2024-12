Alessia, Simona e Nicola: chi sono i figli di Cesare Ragazzi

Fonte: IPA Cesare Ragazzi

Cesare Ragazzi ha lasciato un grosso vuoto nel mondo della televisione: era diventato famoso negli anni ’70 grazie agli spot pubblicitari sui metodi contro le calvizie. “Salve! Sono Cesare Ragazzi”, era diventato il suo marchio di fabbrica, ma anche una battuta entrata nel lessico nazionale. L’imprenditore e volto televisivo ha lasciato la moglie Marta e i tre figli, Nicola, Simona e Alessia, e i nipoti.

Chi sono i figli di Cesare Ragazzi

Estremamente riservato sulla sua vita sentimentale, Cesare Ragazzi, attraverso il profilo Facebook, negli ultimi anni ha condiviso pochi scatti con la famiglia e quasi tutti con le due figlie Simona e Alessia, entrambe grandi appassionate di arte. Una passione che tutte e due hanno trasformato in lavoro. Cesare aveva fatto uno strappo alla regola un anno fa, quando aveva rilasciato un’intervista per La Repubblica. “Ho tre figli. Simona fa la scultrice. La statua dedicata a Lucio Dalla in piazza Cavour a Bologna l’ha fatta lei. Poi c’è il maschio che ha una ditta di muratori“, aveva fatto sapere il conduttore. Anche Alessia lavora nel mondo artistico come Simona.

Al quotidiano Cesare Ragazzi raccontò inoltre che anche se aveva superato gli ottant’anni continuava a praticare sport e a non fermarsi un attimo: “La vita mi piace e non mi arrendo: gioco a golf e a tennis e almeno tre volte a settimana faccio delle lunghe camminate. L’inverno poi vado a sciare. Per me è importante stare bene fisicamente e curo molto l’alimentazione. Dentro mi sento ancora un ventenne. Mi piace anche andare qualche volta in discoteca”.

Chi è Simona Ragazzi, la figlia di Cesare

Simona Ragazzi è la figlia più nota di Cesare per via del suo lavoro nel mondo dell’arte. Classe 1969, ha conseguito il Diploma in Pittura presso l’Istituto Statale d’Arte e successivamente il Diploma con lode in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti. Parallelamente ha approfondito la sua formazione presso laboratori d’Arte, studi grafici e l’Erasmus nella Fine Art University UWE di Bristol. Durante la tesi in scultura nel 1993, ha fondato l’Atelier Paese dei Balocchi, un laboratorio di Arti e Mestieri nel quale, da allora, realizza le sue opere, insegna tecniche plastiche, ceramiche e pittoriche e collabora con artisti italiani e stranieri.

Artista eclettica opera principalmente con la scultura alla quale abbina, con armonia, lavori grafici, pittorici, fotografici e installativi. Fondendo l’aspetto razionale e cognitivo, con quello emotivo ed istintuale, l’artista come fine elabora una sintesi del suo particolare punto di vista sull’uomo, un’indagine raffinata, puntuale e mai ridondante. Attraverso i reticoli della memoria l’artista induce l’osservatore a riflettere sui valori legati al tempo che diventa elemento essenziale per ciò che accomuna gli esseri umani, legati dai continui mutamente, dal fluire delle trasformazioni, istantanei o di lunga durata.

Chi è Marta, la moglie di Cesare Ragazzi

Cesare Ragazzi si è sempre tenuto alla larga dal mondo del gossip nonostante il suo lavoro nel mondo dello showbiz. Per tutta la vita è stato legato a Marta, che dopo il matrimonio l’ha reso padre di tre figli. La coppia ha poi avuto pure due nipotini negli ultimi anni.