Cesare Cremonini, quanto è alto: la vera statura scoperta dopo anni

Cesare Cremonini non è solo una grande penna della musica italiana, ha anche una statura importante: a rivelarlo era stato proprio lui

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IPA Cesare Cremonini

È una curiosità che accompagna Cesare Cremonini da molto più tempo di quanto si possa immaginare, ed è tutta una questione di centimetri. Per anni, tra articoli, schede biografiche e siti di gossip, la sua altezza è stata indicata quasi ovunque in 1,82 metri. Un dato ripetuto così spesso da essere diventato, di fatto, una specie di verità acquisita. Peccato che le cose stiano diversamente, e a chiarirlo sia stato proprio lui.

Cesare Cremonini, quanto è alto davvero: la statura ufficiale

La risposta, per chi si è sempre chiesto quanto sia alto Cesare Cremonini, arriva direttamente dal cantautore bolognese. In un vecchio scambio pubblico rimasto poi come riferimento per fan e curiosi, l’artista ha dichiarato senza giri di parole di essere alto 1,88 metri, aggiungendo anche il proprio peso di riferimento di allora (parliamo del 2012), circa 88 chili. Non una stima e nemmeno un’indiscrezione raccolta da terzi, ma una dichiarazione diretta, uscita dalla sua stessa voce.

Sei centimetri possono sembrare pochi, ma in termini di percezione fanno una bella differenza. Chi ha visto Cremonini dal vivo, magari a un concerto o durante un evento, spesso resta sorpreso nel constatare quanto sia effettivamente slanciata la sua figura, ben oltre l’immagine “nella media” che certe biografie online hanno contribuito a costruire nel tempo.

Perché per anni si è continuato a parlare di 1,82

Viene quindi naturale chiedersi come sia potuto succedere che un’informazione tutto sommato semplice da verificare sia rimasta sbagliata così a lungo. La spiegazione è più banale di quanto sembri: sulla Rete, le biografie dei personaggi pubblici vengono spesso copiate e ricopiate da un sito all’altro, senza che nessuno torni davvero alla fonte originale. Basta che un primo dato, magari impreciso o frutto di una stima a occhio, venga pubblicato una volta, perché poi si moltiplichi su decine di pagine diverse, alimentando quello che potremmo chiamare un “copia e incolla seriale”.

È peraltro un fenomeno comune a moltissimi volti noti dello spettacolo italiano, dove la statura reale finisce per confondersi con quella tramandata da schede biografiche mai aggiornate. Nel caso di Cremonini, il dato reale era in realtà disponibile da anni, ma è rimasto in secondo piano rispetto alla versione più diffusa, quella dei fatidici 1,82.

A rendere ancora più interessante la vicenda è il fatto che sia stato lo stesso artista a mettere fine ai dubbi, con una battuta leggera e diretta, lontana da qualsiasi tono polemico. Un piccolo aneddoto che racconta bene anche il suo modo di essere: ironico, poco incline all’autocelebrazione, in grafo di sdrammatizzare anche su dettagli che per altri personaggi pubblici diventano quasi un tabù.

Al di là dei numeri, resta il fatto che Cesare Cremonini continua a essere uno degli artisti più amati della musica italiana, che riempie stadi e palazzetti da nord a sud del Paese. La sua altezza, vera o presunta, non ha mai influito minimamente sul suo percorso artistico, ma resta comunque uno di quei dettagli curiosi che i fan amano conoscere fino in fondo. E ora, finalmente, la questione può dirsi chiusa: 1,88 metri, parola sua.