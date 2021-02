Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser derubati: lo sfogo su Instagram

editato in: da

Da Belen-Stefano a Satta-Boateng: le coppie scoppiate del 2020 (e nuovi amori)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser svelano di essere stati derubati e si sfogano su Instagram. La sorella di Belen Rodriguez e lo sportivo hanno raccontato la brutta esperienza sui social. Tornati nella loro casa di Trento infatti hanno scoperto che era stata svaligiata dai ladri.

“Purtroppo sabato scorso siamo stati derubati – ha spiegato Ignazio nella Stories -. Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari. Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone – ha concluso -, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”.

Nei mesi scorsi, Cecilia e Ignazio avevano affrontato un periodo di profonda crisi. Dopo l’amore nato al GF Vip e una love story che sembrava destinata a portarli alle nozze, si erano separati, vivendo l’estate da single. Moser era stato avvistato in Sardegna in compagnia dell’amico Andrea Damante, mentre la Rodriguez aveva trascorso qualche settimana a Ibiza e a Capri con la sorella Belen, reduce dalla rottura con Stefano De Martino.

Oggi la tempesta è passata ed entrambe le sorelle Rodriguez sono felici. Cecilia ha ritrovato il sorriso accanto a Ignazio e i due, dopo il ritorno di fiamma, sono più innamorati che mai. Anche Belen è andata avanti, archiviando la fine del matrimonio con Stefano. La showgirl di recente ha annunciato di essere incinta del nuovo compagno, Antonino Spinalbese. L’hair stylist ha rubato il cuore dell’argentina, aiutandola a credere nell’amore dopo tante delusioni. “Lo abbiamo deciso – ha confessato Belen, che è entrata nel quinto mese di gravidanza -. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice “Aspettiamo”. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità. Pensavo che non avrei trovato un altro amore come questo, se avessi potuto decidere mi sarebbe piaciuto fosse solo una la persona, anzi, mi sono trascinata per molto tempo questo dolore perché per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi”.