Cecilia e Ignazio parlano di Giulia De Lellis e Tony Effe: “Cosa abbiamo detto al nostro matrimonio”

Fonte: IPA La coppia dell'estate, quella formata da Giulia De Lellis e Tony Effe, era presente al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Giulia De Lellis e Tony Effe continuano a far parlare con il loro amore. Un amore nato quasi in sordina, a lungo nascosto e successivamente ufficializzato con delle dolci foto sui social network. A tifare per loro anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, da tempo amici dei due tanto da invitarli al loro matrimonio celebrato lo scorso giugno. E proprio in quel giorno speciale i novelli sposi hanno fatto una confidenza particolare alla nuova coppia, come è emerso a Verissimo di Silvia Toffanin.

Giulia De Lellis e Tony Effe, parlano Cecilia e Ignazio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti di Verissimo per svelare retroscena e curiosità sul loro matrimonio, celebrato lo scorso giugno. Tra i tanti anche quello riguardante Giulia De Lellis e Tony Effe, entrambi tra gli invitati all’evento. Dove né l’influencer né il cantante sono passati inosservati: lei per il vestito, decisamente troppo sensuale, e per una presunta scenata di gelosia, lui per l’esibizione di Sesso e samba, la hit dell’estate. Esibizione che, come precisato da Cecilia e Ignazio, non era prevista.

Quando Silvia Toffanin ha menzionato Giulia e Tony la sorella di Belen e il neo marito ci hanno riso su per poi ammettere: “Al nostro matrimonio abbiamo solo detto che in molti avrebbero avuto voglia di innamorarsi”. E così è stato visto che la De Lellis e il rapper da quel giorno sono diventati praticamente inseparabili. Pronti, dunque, per numerose uscite a quattro. Cecilia e Moser non hanno infatti nascosto felicità per la nascita di questo nuovo amore. Con buona pace di Andrea Damante, anche lui amico di entrambi.

Ma la storia tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Giulia De Lellis è ormai morta e sepolta. L’ex corteggiatrice, oggi imprenditrice e attrice in carriera, è andata avanti e dopo aver sofferto molto per la fine della lunga relazione con Carlo Beretta – oggi legato a Melissa Satta – è ripartita da Tony Effe. Con il quale sembra rinata, più leggera e spensierata.

Anche Belen Rodriguez approva Giulia De Lellis e Tony Effe

La coppia formata da Giulia De Lellis e Tony Effe piace a tanti, anche a Belen Rodriguez. Quest’ultima per anni si è tenuta alla larga da Giulietta, complice un ex in comune: Andrea Iannone. Ora però le due sono tornate a essere vicine ed entrambe erano presenti al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La soubrette argentina non ha esitato a mettere un bel like ad una foto di Giulia e Tony postata proprio dalla De Lellis. Un importante segno di riavvicinamento.

Anche perché Giulia e Belen si conoscono da tempo, da quando la De Lellis ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2017, nella stessa edizione di Cecilia e Ignazio. L’influencer di Pomezia è stata la prima a credere nella loro liaison all’interno della Casa più spiata d’Italia e a spronare entrambi a provarci nonostante la relazione della più piccola del clan Rodriguez con Francesco Monte. Relazione poi giunta al termine: per Cecilia, Ignazio è stato come un fulmine a ciel sereno, un sentimento così forte e intenso da spingerla a cambiare vita.

E all’epoca la Rodriguez ci ha visto lungo: dopo sette anni la storia d’amore con Ignazio Moser è più solida che mai e dopo essersi giurati amore eterno i due sono pronti a mettere su famiglia. “Voglio regalare un figlio a Ignazio, completeremo la famiglia solo in quel momento, voglio diventare mamma perché ho trovato l’uomo giusto per fare questo”, ha confidato lei in tv.