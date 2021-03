C’è Posta per Te, perché non va in onda

editato in: da

Sanremo 2021, i super ospiti del Festival

C’è Posta per Te non va in onda il 6 marzo. Il programma di Maria De Filippi è stato momentaneamente sospeso per evitare lo scontro diretto con la finalissima del Festival di Amadeus. Dopo quattro puntate ricche di emozioni forti, esibizioni e qualche imprevisto, la kermesse è ormai giunta alle sue battute finali. La quinta puntata di Sanremo 2021 andrà in scena sabato con l’incoronazione del vincitore.

L’appuntamento con C’è Posta per Te dunque salta e al suo posto verrà trasmesso il film Non si ruba a casa dei ladri. La trasmissione condotta da Maria De Filippi tornerà regolarmente il prossimo sabato, con tante nuove storie e ospiti. Al termine di Sanremo 2021 infatti riprenderà la normale programmazione in tutte le reti che si erano adattate al Festival.

Dopo quattro serate, la kermesse si appresta a decretare il suo vincitore con l’attesissimo appuntamento finale. Nella quinta serata di Sanremo 2021 non mancheranno ospiti importanti e canzoni. Simona Ventura, attesa nel ruolo di co-conduttrice, purtroppo non ci sarà perché risultata positiva al Covid. “Con grande dispiacere per me – ha annunciato Amadeus nel corso della conferenza stampa – devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”

Non mancheranno invece Fiorello, motore di questo Festival, e Achille Lauro, che realizzerà il suo ultimo quadro. Fra i personaggi che si avvicenderanno sul palco dell’Ariston ci saranno Alberto Tomba, Federica Pellegrini, Francesco Gabbani, Umberto Tozzi e Ornella Vanoni.

Nella serata conclusiva si esibiranno tutti e 26 i big in gara. Gli artisti saranno votati tramite televoto e verrà realizzata una media fra le percentuali di voti ottenuti nel corso della serata e in quelle precedenti per stilare una nuovissima classifica. I primi tre classificati eseguiranno nuovamente il loro brano sul palco e verranno giudicati dalla giuria demoscopica, dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web e tramite il televoto. Grande attesa anche per l’arrivo all’Ariston di tre donne strepitose: Serena Rossi, reduce dal successo di Mina Settembre, Tecla Insolia e Giovanna Botteri.