Chi era Caterina, la sorella di Vincenzo Montella, morta tragicamente

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IPA Vincenzo Montella, chi era la sorella Caterina

Un lutto improvviso ha colpito Vincenzo Montella, ex attaccante di Roma e Sampdoria e attuale commissario tecnico della nazionale turca: la sorella Caterina è morta in ospedale, dove era ricoverata da giorni dopo un grave incidente domestico.

La notizia ha suscitato commozione sia in Italia che in Turchia, dove il tecnico campano guida da tempo la selezione nazionale.

Chi era Caterina Montella

Caterina Montella era la sorella di Vincenzo e, a differenza del fratello, aveva sempre vissuto lontano dai riflettori dei media.

Originaria di Castello di Cisterna, comune alle porte di Napoli ai piedi del Vesuvio, ha sempre mantenuto un legame molto profondo con la sua città, testimoniato anche dalla scelta della famiglia di celebrare lì le esequie.

Il padre della famiglia aveva lavorato per oltre trent’anni nello stabilimento Alfasud di Pomigliano d’Arco, un dettaglio che racconta le origini operaie e la storia di una famiglia cresciuta in un contesto popolare del napoletano, ben lontano dai riflettori che avrebbero poi accompagnato la carriera calcistica di Vincenzo, che è sempre stato molto legato alla sorella.

Caterina non aveva mai cercato visibilità pubblica, restando una figura riservata anche negli anni in cui il fratello, prima da calciatore e poi da allenatore, è diventato un volto notissimo del calcio sia in Italia che in Europa.

La dinamica dell’incidente e il cordoglio del calcio

A dare la comunicazione della sua morte è stata la Federazione calcistica turca (TFF), che in una nota ha espresso profonda tristezza per la scomparsa, sottolineando vicinanza a Montella e a tutta la sua famiglia.

Caterina era stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo l’incidente avvenuto nella sua abitazione, ma nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, si è spenta dopo giorni di ricovero, durante i quali ha lottato tra la vita e la morte.

Le circostanze esatte dell’incidente domestico non sono state rese note nel dettaglio dalle fonti ufficiali, che si sono limitate a parlare di gravi ferite riportate nella propria abitazione. Dopo il ricovero, Caterina è rimasta in condizioni critiche prima del decesso.

La Federazione turca ha voluto dedicare un pensiero al proprio commissario tecnico attraverso un comunicato ufficiale, sottolineando il legame di stima e affetto costruito con Montella durante la sua guida della nazionale.

“Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Caterina Montella, sorella del Commissario Tecnico della nostra Nazionale maggiore Vincenzo Montella, avvenuta in ospedale dove era ricoverata in seguito a un tragico incidente domestico. Le esequie di Caterina Montella si terranno oggi [22 luglio ndr] alle ore 16:30 presso la chiesa di San Nicola, nel quartiere Castello di Cisterna di Napoli. La Federcalcio turca esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari della defunta, e in particolare al Commissario Tecnico della Nazionale maggiore Vincenzo Montella, per questa dolorosa perdita” si legge nella nota.

Il cordoglio si è esteso rapidamente anche al mondo del calcio italiano, legato a Montella per i trascorsi da giocatore e da allenatore in diverse squadre di Serie A, oltre che alla comunità di Castello di Cisterna, dove la famiglia è molto conosciuta.