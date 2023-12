Fonte: IPA La cantante Caterina Caselli

Caterina Caselli è inciampata all’interno della Galleria del Corso a Milano. La celebre cantante, nota al pubblico italiano come Casco d’oro, è inciampata come tanti altri nei cavi dell’albero di Natale installato. Una problematica sollevata da molti sui social, che ora avrà ancora più rilevanza mediatica dopo quanto accaduto. Duro lo sfogo dell’artista, che su Instagram ha svelato d’essersi rotta l’omero, mostrandosi con il braccio immobilizzato.

Caterina Caselli infortunata

Amareggiata e soprattutto dolorante, Caterina Caselli, che sul suo account Instagram ufficiale ha offerto al suo pubblico un aggiornamento spiacevole. Ha raccontato d’essere passata in Galleria del Corso a Milano nel pomeriggio di ieri.

Una scelta infausta, col senno di poi. Le vetrine e l’albero di Natale installato sono una bella distrazione, che però allontanano lo sguardo dai cavi che consentono alla struttura d’essere ben illuminata. Sono coperti da quella che la cantante chiama una “montagnetta scusa e nera, con una striscia gialla quasi invisibile”. Qualcosa che dovrebbe proteggere il sistema da eventuali manomissioni, casuali o volontarie. Al tempo stesso dovrebbe garantire la sicurezza dei passanti.

In questo modo nessuno, o quasi, dovrebbe vedere i propri piedi impelagati nel nodulo di cavi. Il risultato è però peggiore delle previsioni.

“Sono inciampata, guardando l’albero, e sono caduta, rompendomi l’omero. Dovrò tenere questa camicia di forza per un mese, ma ciò che volevo dirvi è di fare attenzione. Mentre ero per terra, infatti, aspettavo l’ambulanza e in tanti sono inciampati in quel punto”.

Di certo non dev’essere facile pensare di restare in questo stato per un mese, all’età di 77 anni. Caterina Caselli ha però scelto di non farsi prendere dalla furia, augurando a tutti un buon Natale, con il sorriso sul volto.

Albero di Natale a Milano: è polemica

Da giorni l’installazione di Gucci, The Gift of Love, che è una piramide di pacchi regalo, scatena polemiche. L’albero di Natale della moda, posto nella Galleria del Corso di Milano, sta infatti provocando numerosi incidenti.

Il caso di Caterina Caselli è soltanto uno dei più recenti, e probabilmente tra i più seri. In realtà, cavi a parte, le polemiche erano iniziate ben prima, a causa del gusto dell’installazione In precedenza era stato molto amato l’albero di Swarovski, che per anni ha sponsorizzato il tutto.

Lo stesso sindaco Beppe Sala si è detto stranito: “Può sembrare un po’ strano. Abbiamo però chiesto a Gucci di fare qualcosa per la città, nello spirito milanese e ambrosiano di attenzione agli altri e solidarietà” (l’azienda ha investito più di un milione id euro in differenti interventi per le periferie di Milano).

Sui social, però, si sono rapidamente diffusi dei video nei quali si vedono turisti e locali inciampare. Lo sguardo è rivolto alle vetrine, all’albero o allo smartphone. Il risultato è sempre lo stesso, ovvero un piede che va a sbattere contro la “montagnetta” copricavi. Nella maggior parte dei casi ci si riprende senza problemi. Si continua così a camminare, magari un po’ innervositi. In altri, però, complice anche l’età, le conseguenze sono ben più spiacevoli. Tra i tanti video, anche quello di alcuni cani che inciampano. Non ce n’è per nessuno, insomma.