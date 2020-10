Caterina Balivo splendida in costume, su Instagram lancia messaggi di speranza

editato in: da

Caterina Balivo splende in bianco alla sfilata di Laura Biagiotti. E condivide un ricordo del passato

Positività: è questo che Caterina Balivo vuole trasmettere ai suoi tantissimi fan. E sui social cerca di diffondere messaggi di speranza: come quello pubblicato su Instagram in occasione della giornata mondiale del sorriso. Uno scatto al naturale in cui la showgirl è ritratta felice, in una posa rilassata e divertente.

Ma è la didascalia dell’immagine a essere ancora più bella. Caterina, infatti, scrive: “Giornata mondiale del sorriso, vorrei poter tornare a vedere sorrisi non nascosti dalle mascherine così come tornare in acqua tra il cielo e il mare blu del nostro Bel Paese… Ma non si può. Ricordiamoci però che ‘non può piovere per sempre’” .

E il messaggio di speranza sta tutto lì, in quel ricordare ai suoi follower che anche i momenti più duri passeranno. E per trasmettere il suo punto di vista ha utilizzato una citazione appropriata e molto famosa dal film “The Crow”.

L’immagine non patinata o in posa, ma naturale, con quel sorriso spontaneo e coinvolgente che contraddistingue da sempre la conduttrice televisiva, rappresenta la perfetta bellezza “acqua e sapone”. Caterina, 40 anni, in questa foto al naturale appare in splendida forma. Ma del resto il suo è un fascino unico, un mix di bellezza e simpatia, come testimoniano molti degli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram .

Ed è splendida anche nelle sue uscite pubbliche. Tra le più recenti quella del 13 settembre 2020, quanto ha presenziato alla sfilata organizzata dalla maison Laura Biagiotti in Campidoglio. Caterina per l’occasione indossava un total look bianco, composto da blazer dress , décolleté e un sotto giacca tempestato di cristalli scintillanti.

Al momento è ancora in fase di definizione il suo futuro professionale, ha infatti condotto l’ultima edizione di Vieni da me annunciando la decisione di lasciare lo show di Rai Uno. Alle domande dei follower su Instagram lei aveva risposto motivando così: “Le scelte non si fanno in base al futuro ma solo in base alla propria pancia -, ha spiegato, facendo intendere che l’addio a Vieni da Me non sia stato calcolato da tempo – […] Ora sono in porto, poi si vedrà”.

Intanto, Caterina continua a condividere messaggi e attimi di vita privata sui suoi social con i suoi tantissimi fan sempre pronti a sostenerla.