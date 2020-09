Caterina Balivo, la foto da top model in bikini incanta Instagram

editato in: da

Caterina Balivo: foto su Instagram tra bikini e look da mare

Caterina Balivo lascia senza fiato i fan condividendo su Instagram una foto in bikini che esalta la sua linea perfetta, anche se lei se ne lamenta. Per la presentatrice è un settembre particolare, infatti dopo anni non è in televisione con un appuntamento quotidiano, prima Detto Fatto e poi Vieni da Me.

La scelta di Caterina di sospendere gli impegni sul piccolo schermo è stata motivata da lei stessa qualche mese fa. Dal 7 settembre al posto di Vieni da Me c’è il programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone che ha avuto l’onore e l’onore di sostituire la Balivo, amatissima dal suo pubblico.

La bella Cate però è sempre vicina ai suoi fan ai quali regala su Instagram degli scatti conturbanti, come quello in bikini nero dove posa da top model. La presentatrice commenta: “Pancia in dentro, quasi in apnea per uno scatto da top model… credici! 2020 sei stato l’anno in cui avrei voluto fare sport, mancano 4 mesi, scommettiamo che non ci riuscirò? 🤣🤣🤣”. I follower apprezzano l’immagine e i complimenti non si sprecano: “mi complimento per la bellissima foto con o senza pancia in dentro sempre al Top bravaaaa 🤗”. “Stai benissimo Caterina”. Qualcuno le dà suggerimenti per tonificarsi: “Prenditi una bicicletta ellittica e te la piazzi in casa…a tutta musica e ti diverti”.

Poi c’è chi precisa: “Non sembri una Top model…ma sei una donna troppo affascinante ❤️”. E poi non manca chi fa dei confronti, nello specifico con Michelle Hunziker che per altro ha definito un suo programma di allenamento, e non nasconde una certa preferenza per la presentatrice svizzera: “però Michelle Hunziker è molto più bella di te. Nonostante tre gravidanze ha un fisico perfetto!!!! Poi è molto brava solare d simpatica”. Ma la maggior parte dei fan sono concordi nel considerare Caterina Balivo in forma perfetta. E lei li ringrazia.

I selfie su Instagram però non bastano a colmare il vuoto che ha lasciato in tv. Il suo pubblico vorrebbe rivedere la bella Caterina sul piccolo schermo. C’è chi le chiede se tornerà e chi la rimpiange: “Caterina non è paradiso delle signore senza il tuo precedente programma … ma perché questa ingiustizia , non so bene cosa succede dietro le quinte in questo giro di mondo … comunque ci manchi baci” e ancora: “Non mi sembra vero che non ci sei in tv”.