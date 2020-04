Caterina Balivo, su Instagram parla del piccolo “infortunio” del marito

editato in: da

Caterina Balivo è una delle grandi protagoniste di Instagram in questo periodo: la conduttrice sta trascorrendo la quarantena in casa con suo marito e i figli Guido Alberto e Cora, e sta tenendo compagnia ai suoi fan con il format social My Next Book.

Tra le dirette quotidiane sul suo profilo, con il programma dedicato ai libri che la vede protagonista insieme a Guido Maria Brera, la presentatrice condivide anche tanti momenti della sua vita privata: nelle sue stories infatti appaiono spesso i suoi bambini e il marito, tra siparietti divertenti, compiti, giochi e non solo.

La Balivo infatti ha raccontato di un piccolo “infortunio” di Guido Maria Brera, mostrando la piccola Cora che metteva un cerotto colorato sul piede del papà. “Cora quindi hai medicato? Menomale, perché qui fanno per partite di calcio e poi chi si fa male è sempre lui!”, ha scherzato Caterina, inquadrando il marito e Guido Alberto.

“Io volevo fare la velina e voi i calciatori”, ha detto la conduttrice, che un po’ perplessa ha anche condiviso con i suoi followers il momento in cui i due “uomini” di casa riguardavano il video delle loro prodezze calcistiche, con annesso “infortunio”.

La Balivo non ha esitato in questo periodo a mostrare, oltre alla quotidianità e ai momenti divertenti insieme alla sua famiglia, anche le difficoltà di questa quarantena. Da quando il suo programma Vieni da Me è stato sospeso, la presentatrice ha deciso di condividere anche le criticità della vita in casa, con la sincerità che la contraddistingue, tra faccende domestiche e la fatica di trovare i propri spazi.

“Sto facendo finta di stare ancora sotto la doccia, ragazzi, perché non li sopporto più. Li amo, i bambini e mio marito, però è veramente dura”, aveva confessato qualche giorno fa su Instagram, mostrando com’è in realtà la sua vita lontano dalla televisione e dagli impegni della normale quotidianità.

Non mancano anche i battibecchi con il marito – spesso durante le dirette di My Next Book, il programma che conducono insieme sul suo profilo Instagram – e qualche incidente domestico: la Balivo cerca di tenere compagnia ai suoi fan e ammiratori mostrando anche il lato più vero di sé, quello che, oltre alla sua dedizione al lavoro, è più amato dal suo pubblico.