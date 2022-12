Caso Gessica Notaro, perché Maurizio Costanzo è stato condannato per diffamazione

Fonte: Ansa Caso Gessica Notaro: Maurizio Costanzo condannato per diffamazione

Alla fine è arrivata la decisione del giudice su Maurizio Costanzo e sul caso che lo vide protagonista nel 2017. Il giornalista è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti di Vinicio Cantarini, il giudice per le indagini preliminari che si occupò del caso Gessica Notaro. Nel corso del Maurizio Costanzo Show, il conduttore espresse un giudizio critico sull’operato del gip che gli costò inizialmente una diffida. Ora arriva la condanna: a cosa andrà incontro.

Maurizio Costanzo condannato per diffamazione: la decisione del giudice

Era il 20 aprile del 2017 quando Maurizio Costanzo accolse nello studio del suo programma Gessica Notaro, la ragazza che tre mesi prima fu sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares. In quell’occasione il giornalista espresse un giudizio negativo sull’operato di Vinicio Cantarini, il giudice per le indagini preliminari che si occupò del caso. Ora per il conduttore è arrivata la condanna: è stato infatti accusato di diffamazione aggravata.

Come riporta il Corriere della Sera, che ricostruisce nel dettaglio la vicenda, la giudice Maria Elena Cola del Tribunale di Ancona ha inflitto un anno di reclusione al giornalista, con la sospensione della pena subordinata al pagamento di 40mila euro come risarcimento danni alla parte offesa. La sentenza è arrivata pochi giorni fa.

In puntata Maurizio Costanzo aveva criticato l’operato del gip, che aveva disposto una misura cautelare nei confronti di Tavares, dopo gli episodi di stalking ai danni di Gessica Notaro e precedenti allo sfregio con l’acido. “Mi voglio complimentare col gip. Dico al Csm, al Consiglio Superiore della Magistratura: fate i complimenti da parte mia a questo gip che ha deciso questo” le parole di critica del giornalista. Il gip aveva disposto il divieto di avvicinamento alla donna, mentre la procura aveva chiesto gli arresti domiciliari.

Maurizio Costanzo e il caso Gessica Notaro: le critiche al gip

Nel corso della trasmissione, Maurizio Costanzo aveva attaccato il gip (non citò il suo nome, ma il riferimento apparve evidente) e aveva espresso un appello al Consiglio Superiore della Magistratura. E, come riferisce il Corriere della Sera, si era anche rivolto all’allora Ministro della Giustizia Orlando: “Faccia un’inchiesta su questo gip perché non ha fatto quello che gli ha chiesto il pm di tenere questo qui agli arresti domiciliari”.

La difesa del giornalista ha sostenuto come nelle sue parole non vi fosse alcuna volontà diffamatoria, e ora potrà ricorrere in appello. Sul fronte dell’accusa è stata invece evidenziata l’offesa alla reputazione del giudice. Offesa che avrebbe lasciato intendere come quel fatto di cronaca fosse conseguenza di un atteggiamento inoperoso e superficiale da parte dello stesso gip.

Oggi la donna ha ritrovato la forza di reagire, rinascere e ripartire. E l’ha fatto al fianco del compagno Filippo Bologni, con il quale presto convolerà a nozze. La coppia ha raccontato la loro relazione poche settimane fa a Verissimo e, dopo l’incubo vissuto, Gessica è tornata a sorridere al fianco del vero amore: “In realtà è nato tutto da una grande amicizia. Dopo che ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a scriverci sui social e siamo diventati i principali confidenti l’uno dell’altra. Man mano è scoccata la scintilla in maniera molto naturale”.