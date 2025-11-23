Kennedy, la figlia 35enne di Caroline Tatiana Schlossberg ha solo un anno di vita

Un'aggressiva forma di leucemia a soli 35 anni: la nipote di JFK e figlia di Caroline Kennedy, Tatiana, ha raccontato di averla scoperta al parto della sua secondogenita

IPA Tatiana Kennedy Schlossberg

La tenacia sempre viva di una famiglia attraverso grandi dolori e avversità apparentemente invalicabili. Ancora una volta sui Kennedy aleggia un’ombra di morte terribile e impossibile da ignorare. A dichiararlo la diretta interessata, Tatiana Kennedy Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote di JFK. Attraverso brillante, simpatica, bella: giornalista ambientalista, sposata a un medico e con due figli al di sotto dei 4 anni: Tatiana, 35 anni, racconta di star facendo i conti con una malattia terribile e purtroppo, terminale. I medici le hanno dato un anno di vita e lei ha raccontato in un saggio il dramma personale strettamente collegato ai disastri inflitti alla sanità americana dal cugino della madre, Rfk Jr.

Tatiana Kennedy, la figlia di Caroline ha una leucemia terminale

Una ferita profonda e un dolore che scorre da decenni nei Kennedy. Una famiglia che potrebbe sembrare “maledetta” dalle sventure che di generazione in generazione si ripercuotono sui suoi componenti. L’ultima è stata annunciata da Tatiana Kennedy Schlossberg proprio nel giorno dell’anniversario dell’assassinio di suo nonno, John Fitzgerald Kennedy, il 22 novembre. A soli 35 anni, la figlia di Caroline Kennedy ha scoperto di essere affetta da una leucemia terminale.

Lo ha scritto lei stessa in un saggio per il New Yorker, prestigioso settimanale letterario americano. Non ha risparmiato dettagli Tatiana, che, oltre a voler raccontare il proprio dramma personale e famigliare, ha voluto evidenziarne la stretta connessione con i danni inflitti alla sanità USA proprio dal cucino della madre.

Il racconto della malattia

“Alle 7.05 del mattino del 25 maggio del 2024 dieci minuti dopo essere arrivata al Columbia Presbyterian nasceva mia figlia. Mio marito George e io la tenevamo stretta, la guardavano e l’ammiravamo in questa sua nuovezza. Poche ore dopo i dottori notano qualcosa di stranonella conta delle mie cellule bianche, un numero anormale, oltre 130.000 per microlitro contro la normalità di 4-11.000 per microlitro. Mi dicono che potrebbe essere leucemia”. Così inizia il racconto struggente di Tatiana. Subito dopo, la sua incredulità: “Non è leucemia, ma di cosa stanno parlando, il giorno prima incinta di nove mesi avevo nuotato per un’ora in piscina, sono sempre stata sportiva, sanissima…”.

Da lì un lungo percorso di cure e analisi, la trasfusione di cellule staminali della sorella che ha il suo stesso tipo. Il racconto di una famiglia unita e solida, provata dal dolore, ma pronta a spendersi uno per l’altro. Le danno un anno di vita se tutto andrà bene.

L’attacco al cugino no-vax

Tatiana Kennedy Schlossberg racconta di aver lottato allo stremo nell’ultimo anno e che ora si trova al momento di confronto diretto con la morte. Ma nonostante le proprie condizioni, o forse proprio per queste, nelle righe del saggio trova la forza di attaccare il cugino, Bobby Kennedy Jr., segretario alla Sanità del Presidente Trump e noto no-vax. L’uomo ha annunciato negli scorsi giorni che presto molti vaccini verranno eliminati e che ha già tagliato fondi per la ricerca scientifica: “Questo mio cugino è un imbarazzo per la nostra famiglia… Ma si rende conto che le cure che ho avuto per salvarmi la vita da una emorraggia post parto è stata possibile per ricerche che non vuole più finanziare…si rende conto che eliminando i vaccini mette a rischio la vita di milioni di bambini e la mia stessa vita, visto che con il sistema immunitario indebolito e le trasfusioni devo rifarli tutti, perché quelli che ho fatto da bambina sono ormai inutili nelle mie condizioni?”.

Le tragedie della famiglia Kennedy

Un dramma, quello di Tatiana, che si aggiunge a una storia famigliare tristemente ricca di tragedie. La madre di Tatiana è Caroline, la figlia del Presidente John Kennedy. Lei perse il padre a Dallas, nel 1963, in seguito a un attententato per strada. Aveva solo 5 anni. Poi, a 10, perse lo zio, Bobby, anche lui ucciso nella grande hall Dell’Embassy Hotel a Los Angeles. Caroline sembrava esservi molto legata. Perse poi il fratello John a 38 anni, in un incidente aereo al largo di Martha’s Vineyard e la madre, la leggendaria Jackie, giovane, ad appena 64 anni, ormai 26 anni fa, per un cancro al cervello.

