Carolin Reiber e Bibi Johns, chi sono le amiche delle gemelle Kessler

Le storie di Carolin Reiber e Bibi Johns, le amiche di una vita che hanno accompagnato le Gemelle Kessler fino all’ultimo saluto

La scomparsa delle gemelle Kessler chiude un capitolo che ha segnato la tv europea per decenni, lasciando un mix di ricordi, stile e complicità che molti ancora associano al loro nome. Accanto alla loro storia scintillante c’erano anche persone importanti: amiche che hanno attraversato con loro anni di palcoscenico e vita vera.

Tra queste, Carolin Reiber e Bibi Johns: due figure diverse per percorso e personalità, ma entrambe legate alle Kessler da un affetto che ha resistito al tempo.

Chi è Carolin Reiber

Carolin Reiber è stata per anni una presenza familiare della tv tedesca: il volto dei programmi del pomeriggio, negli speciali festivi, negli eventi che fanno parte della memoria collettiva. Nata a Monaco nel 1940, è cresciuta in un ambiente creativo e ha costruito una lunga carriera fatta di conduzioni, incontri con il pubblico e quella capacità di tenere insieme tradizione e intrattenimento che l’ha resa amatissima.

Con le gemelle Kessler aveva un rapporto speciale, di vecchia data: un’amicizia che si è rafforzata negli anni e che andava oltre gli incontri pubblici. Non erano solo colleghe che si incontravano agli eventi: erano vicine di casa, e hanno condiviso serate di gala e momenti privati. L’ultima volta che si sono viste in pubblico risale a poco prima della morte delle gemelle, durante la première del Circus Roncalli del 24 ottobre 2025, quando si erano mostrate ancora unite e sorridenti.

Pochi giorni dopo, Carolin ha ricevuto un pacco da Alice ed Ellen. Al quotidiano Merkur di Monaco di Baviera ha raccontato: “Sabato ho trovato quel pacchetto nella cassetta. Lunedì, quando ho appreso la notizia, l’ho aperto: c’erano un biglietto e un dono profondamente personale”, una collana di giada.

Chi è Bibi Johns

Bibi Johns, nata in Svezia nel 1929, è una delle protagoniste della musica leggera tedesca del dopoguerra. Dopo aver mosso i primi passi nello spettacolo già da giovanissima tra concorsi canori, jazz band svedesi e le prime tournée, negli anni ’50 si trasferisce negli Stati Uniti, dove firma un contratto con la RCA Victor e partecipa a programmi tv e serate.

Il suo ritorno in Europa segna la svolta: grazie al produttore Nils Nobach approda in Germania e diventa uno dei volti simbolo dello Schlager grazie a canzoni di successo, film musicali e show televisivi che l’hanno resa immediatamente riconoscibile al grande pubblico.

Il suo nome incrocia quello delle gemelle Kessler molto presto: le cronache parlano di un’amicizia iniziata nel 1958 e rimasta viva per oltre sessant’anni. Un legame nato nel pieno degli anni d’oro dello spettacolo europeo.

Tra le persone a cui Alice ed Ellen hanno voluto lasciare un ultimo pensiero c’era anche lei. Bibi Johns ha ricevuto una delle loro lettere d’addio che riassume il loro ultimo gesto: “Siamo grate che esista la morte assistita. Ci ha sicuramente risparmiato molto. Siamo venute al mondo insieme e lo lasceremo insieme”. Per poi concludere: “Non siate tristi. Ci rivedremo al settimo cielo”.

