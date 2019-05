Carlotta Mantovan torna a sorridere grazie ad Antonella Clerici

editato in: da

Bella, sorridente e raggiante, Carlotta Mantovan appare in una foto pubblicata su Instagram da Antonella Clerici, l’amica che l’ha sempre sostenuta dopo la tragica scomparsa del marito Fabrizio Frizzi.

L’occasione è quella di una cena con gli amici di Telethon, la maratona di beneficenza che Frizzi ha condotto per ben 16 edizioni, in uno dei tanti ristoranti della Capitale. Tra i presenti anche Paolo Belli, collega e amico di Fabrizio, con cui ha condiviso lo stesso Telethon e altri programmi televisivi.

E in un’atmosfera che chiaramente ricorda la tragica scomparsa del conduttore, Carlotta Mantovan appare invece sorridente accanto all’amica Antonella Clerici, che non ha mai abbandonato la famiglia Frizzi in questi mesi. Già lo scorso dicembre, durante la 29esima edizione di Telethon, l’ex conduttrice de La prova del cuoco aveva dimostrato tutto il suo affetto per Carlotta e la figlia Stella con un discorso-ricordo di Fabrizio e delle sue splendide caratteristiche. Ma a rendere ancora più solido il rapporto tra le due è stata la conduzione condivisa di un remake di Portobello, il programma condotto da Enzo Tortora.

Nel corso delle puntate del programma, le due non hanno mai smesso di sottolineare il forte legame di amicizia che le lega da tempo, sia dentro sia fuori la televisione. “Fare Portobello con Antonella Clerici è una gioia che va oltre il lavoro”, così la Mantovan ha ringraziato l’amica che le è stata accanto in uno dei momenti più difficili della sua vita. Dopo la scomparsa di Frizzi, l’ex conduttrice de La prova del cuoco si è fatta sempre più vicina alla famiglia dell’amica. Addirittura, la Clerici sembra non aver lasciato mai per un momento Carlotta e Stella, neppure durante la scorsa estate, quando ha deciso di ospitarle nella sua casa in Sardegna.

Non stupisce quindi che, anche a distanza di oltre un anno, le due amiche compaiano insieme durante una cena di Telethon. Serena e tranquilla, la Mantovan sembrerebbe finalmente essere sulla scia della ripresa. Che questo si deva all’affetto dei suoi amici più cari, in primis la Clerici, sembra piuttosto chiaro. D’altronde, la giornalista non ha mai nascosto che Antonella sia stata una delle persone a cui si è più legata dopo la scomparsa del marito. Un’amicizia vera e sincera, che va al di là del gossip e della vita televisiva.