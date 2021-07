Cannes 2021, Marion Cotillard sfida le regole e incanta il carpet senza tacchi

editato in: da

Cannes 2019, i momenti più belli (e quelli da dimenticare) del Festival

È il Festival della rinascita. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, Cannes torna con il suo red carpet e con tutte le stelle del cinema che, anno dopo anno, hanno calcato il palco della Croisette per la presentazione dei film in concorso.

La parata di star si è caratterizzata per la presenza di alcuni dei grandi nomi del cinema internazionale, tra i quali spicca il nome di Marion Cottilard, protagonista indiscussa della giornata d’apertura della manifestazione che consegnerà la Palma d’Oro alla carriera anche al regista italiano Marco Bellocchio.

L’attrice è in concorso con Annette di Leos Carax, ma è il look sfoggiato sul tappeto rosso a stupire tutti. La Cotillard ha infatti messo da parte il dress code e si è presentata senza tacchi e in pantaloni corti. L’outfit moderno e sbarazzino ha comunque messo in evidenza la sua bellezza e la sua eleganza, seppure abbia lasciato a bocca aperta tutti coloro che si sarebbero aspettati qualcosa di diverso, almeno in termini di abbigliamento.

Rivoluzionaria, sì, ma forte della grande garanzia offerta dalla maison Chanel alla quale si è affidata per il suo arrivo sul red carpet. L’attrice è una vecchia e stimata conoscenza del brand, che sfoggia spesso nelle occasioni speciali, poiché ne è stata già testimonial anche se in un altro ambito. “Mi ha sempre affascinata e fatta sognare, è difficile descrivere un sogno che si realizza – aveva dichiarato – nella Maison regna il dono dello stupore e, quindi, il dono di saper stupire”.

Per il Festival di Cannes 2021, punta su un look black and white con pantaloni midi. Sì: i ciclisti! A questi si abbina la blusa accollata con fiocco morbido e le scarpe a punta senza tacco. Il tocco di colore è invece fornito dagli accessori, con una borsa in arancione vibrante. L’outfit ha previsto anche pochi gioielli, se si fa eccezione per i bracciali d’oro e l’anello discreto all’anulare. Gli orecchini sono a lobo.

L’acconciatura con riga laterale completa l’opera. La sua scelta, così rivoluzionaria e moderno, ha sbriciolato i canoni dei red carpet tradizionali di Cannes, per i quali sono attesi determinati standard. Non è solo il talento e la bellezza delle attrici a essere protagonista, ma anche quello che scelgono di indossare sul tappeto rosso.

Marion Cotillard ha comunque stupito tutti con la sua bellezza semplice, che va oltre i dettami rigidi del dress code.