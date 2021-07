Festival di Cannes 2021: date, programma e star sul red carpet

editato in: da

È tutto pronto per il Festival di Cannes 2021, una 74esima edizione che rappresenta un attesissimo ritorno. L’anno scorso, infatti, la kermesse non ha avuto luogo a causa della pandemia, evento che ha colpito in particolar modo in mondo del cinema. Il 2021 è l’anno della ripartenza anche per Cannes e, come ha annunciato il presidente del Festival, Pierre Lescure, sarà “Una fantastica eruzione di ritorno alla vita”.

Ma vediamo nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci dal Festival di Cannes 2021, il programma e le grandi star che calcheranno l’ambitissimo red carpet.

Festival di Cannes 2021, le date e la giuria

La prestigiosa kermesse si svolge dal 6 al 17 luglio e vede in giuria alcuni nomi d’eccezione, a cominciare dal presidente, Spike Lee. Il regista sarà il primo artista afroamericano a ricoprire questo ruolo, guidando gli altri importanti membri: la regista austriaca Jessica Hausner, il cineasta brasiliano Kleber Mendonça Filho, l’attore sudcoreano Song Kang-Ho (che abbiamo ammirato in Parasite), l’attrice Maggie Gyllenhaal, la cantautrice Mylène Farmer, l’attore Tahar Rahim e la splendida Mélanie Laurent, protagonista di Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino.

Festival di Cannes 2021, i film in concorso

Nonostante il prolungato stop dei set a causa della pandemia, a presentarsi per il concorso e vincere l’ambita Palma d’Oro quest’anno sono stati più di 2000 film, tra i quali sono stati selezionati i 24 titoli in gara. Spicca la presenza di Nanni Moretti, che torna per l’ottava volta, a 20 anni dalla Palma d’oro per La stanza del figlio e a 28 anni dalla vittoria come Miglior Regista per il film Caro Diario. Quest’anno Moretti è in gara con la pellicola Tre piani, di cui si è già molto parlato per via del divertentissimo video di presentazione sulle note di Soldi di Mahmood, diventato virale in pochissime ore.

In concorso al Festival di Cannes 2021 anche altri nomi importanti del cinema internazionale come Paul Verhoeven con il film Benedetta, François Ozon con Tout s’est bien passé, l’attore e regista americano Sean Penn con la pellicola Flag Day e Wes Anderson, in gara con The French Dispatch.

Festival di Cannes 2021, le star sul red carpet

Il ricco programma del Festival di Cannes 2021 vede il ritorno dell’immancabile red carpet, sul quale sfileranno le star dei film in concorso e non solo. Tanti gli artisti italiani, a cominciare dai protagonisti di Tre Piani di Nanni Moretti: le attrici Margherita Buy, Alba Rohrwacher e Anna Bonaiuto e gli attori Riccardo Scamarcio e Tommaso Ragno. Presenti anche l’attrice Valeria Bruni Tedeschi, protagonista del film di Catherine Corsini La Fracture, e Jasmine Trinca insieme a Sergio Rubini, nel cast di The Story of My Wife di Ildikó Enyedi.

Un red carpet sontuoso ed elegante, sul quale vedremo sfilare in tutto il loro splendore anche i grandi nomi internazionali come l’attore Adam Driver (Storia di un matrimonio) e la meravigliosa Marion Cotillard, entrambi protagonisti del film Annette di Leos Carax. E ancora l’intramontabile Charlotte Rampling, che all’età di 75 anni è protagonista sul grande schermo di Benedetta, toccante pellicola di Paul Verhoeven che racconta la storia (vera) di una monaca lesbica nell’Italia del Rinascimento.

Charlotte Rampling è in gara anche con un altro film, Tout s’est bien passé di Francois Ozon, in cui recita al fianco di Sophie Marceau, indimenticabile protagonista de Il Tempo delle Mele insieme a Pierre Cosso. Presente sul red carpet di Cannes 2021 anche Tilda Swinton, pronta a sorprendere il pubblico con il film Memoria di Apichatpong Weerasethakul e protagonista di The French Dispatch di Wes Anderson, insieme a un cast stellare: Bill Murray, Frances McDormand, Benicio del Toro, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Léa Seydoux e Owen Wilson.