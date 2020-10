Britney su Instagram: “Come sono davvero. Ci vuole coraggio a mostrarsi”

Britney Spears sta lavorando molto su se stessa e portando avanti un lavoro di accettazione e autostima, per poter tornare un giorno sul palco, ad esibirsi, più forte psicologicamente di prima.

Mentre continua la battaglia legale per la sua tutela e il controllo del suo patrimonio, il padre da una parte, la madre dall’altra, i fan sul piede di guerra e lei nel mezzo, la pop star, grazie anche all’amore e al supporto del fidanzato Sam Asghari sta mettendo ordine e priorità nella sua vita.

Britney si racconta spesso sui social, senza pudori e con molta onestà, raccontando la sua vita quotidiana fatta oggi di cose semplici, come cucinare, lavorare in giardino e anche e soprattutto ballar,e che resta la sua passione principale.

Nei giorni scorsi Brit ha postato sul suo account Instagram alcune foto che la ritraggono in tenuta casalinga e dimessa, senza trucco, i capelli raccolti e gli occhiali, e ha scritto accanto di aver compiuto un grande sforzo nel mostrarsi per “com’è davvero”. Ma di voler abbattere dei muri ed essere onesta con i fan.

Instagram contro realtà !!!! Volevo mostrarti come sembro davvero ogni giorno 🤓 !!!! Posso diventare molto insicura quando mi vengono scattate foto per le quali non sono preparato … Quindi ho sempre messo così tanto impegno nel mio aspetto … ma sai a volte è bello non sforzarmi così tanto e abbattere i tuoi muri ogni tanto e poi !!!! Ci vuole molta forza per farlo !!! Psss in queste foto… .. stavo cercando di aggiustare una luce 💡 ma ho capito che ero troppo bassa️🤷‍♀️🤷‍♀️😂😂😂😂 !!!!