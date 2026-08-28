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Getty Images Brendan Blumer

Un matrimonio da sogno, lussuoso e con tantissimi ospiti vip: è il sì di Brendan Blumer e Salvatore Spano. Il re delle criptovalute e il compagno di origini sarde, si giureranno amore eterno in Costa Smeralda, in uno dei luoghi più esclusivi e belli della Sardegna.

Brendan Blumer e Salvatore Spano, matrimonio da sogno in Sardegna

La cerimonia è prevista per gli inizi di settembre, quando Brendan Blumer e Salvatore Spano pronunceranno il fatidico “sì”. Dopo le nozze di Dua Lipa e Callum Turner, arriveranno in Italia tantissimi vip per celebrare un matrimonio da favola.

I festeggiamenti inizieranno il 4 settembre con un party sull’Agata, un lussuoso traghetto attraccato nel porto di Olbia e trasformato appositamente per l’evento. Sulla nave sarebbero stati realizzati un grande palco e vari ristoranti. Nel corso della serata gli ospiti potranno assistere ad una serie di esibizioni fra cui quelle dei Coldplay e di Lady Gaga. Sia i membri della band musicale che la cantante saranno poi fra gli invitati del matrimonio.

La nave non resterà sempre ormeggiata al porto, ma dovrebbe spostarsi durante la festa per svelare le bellezze della Costa Smeralda. Il giorno successivo, ossia il 5 settembre, gli sposi e gli invitati si trasferiranno a San Pantaleo, un borgo che fa parte del comune di Olbia, città d’origine di Salvatore Spano. Sarà proprio qui che avrà luogo il ricevimento che coinvolgerà ristoranti e attività locali.

In questa giornata sarebbe previsto l’arrivo di altri ospiti, fra cui Giorgia, che si esibirà proprio a San Pantaleo, Laura Pausini, Rita Ora e Kygo.

Chi è il miliardario Brendan Blumer

Classe 1986, Brendan Blumer è il miliardario che sposerà l’olbiese Salvatore Spano. Originario di Cedar Rapidis, in Iowa, è conosciuto come il “re delle criptovalute”. Il suo percorso imprenditoriale è iniziato quando aveva solamente quindici anni grazie al mondo del gaming.

Ha avuto un’ascesa rapidissima, entrando nel 2018 nella lista delle persone più ricche del mondo di Forbes. All’epoca il suo patrimonio era stato stimato intorno ai 700 milioni di dollari, ma oggi sarebbe arrivato addirittura a 1,3 miliardi di dollari.

La sua scalata per il successo sarebbe iniziata nel 2001 grazie a Gamecliff, un sito in cui venivano venduti oggetti virtuali in giochi online. Dopo l’acquisto della società da parte della IGE, ancora giovanissimo Blumer si sarebbe trasferito a Hong Kong per gestire la sua azienda. In seguito sarebbe arrivata la piattaforma Okay.com dedicata alla condivisione dati per gli agenti immobiliari che operano in Asia.

La fama però è arrivata nel 2017 con Block.one, società che ha realizzato il software blockchain EOS.IO che in un solo anno è riuscito a raccogliere ben 4 miliardi di dollari.

L’incontro fra Blumer e Salvatore Spano sarebbe avvenuto proprio in Costa Smeralda. Proprio in Sardegna l’imprenditore ha acquistato lo scorso anno una villa a Porto Cervo dal valore di 160 milioni di euro. Si tratta di una dimora di lusso da 350 metri quadri con 28 camere da letto, 35 bagni, l’accesso privato a ben due spiagge, tre piscine e numerose terrazze. La struttura è immersa in un parco da 2,3 ettari con una vista spettacolare sul mare.