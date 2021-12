Brad Pitt, il desiderio più spontaneo per i suoi 58 anni

Brad Pitt compie 58 anni: bellezza e talento in 20 film cult

Brad Pitt compie 58 anni, ma per questo traguardo non ha in mente grandi festeggiamenti, anzi. La star di Hollywood vuole trascorrere un weekend di basso profilo, magari organizzando giusto un’uscita con gli amici più cari.

“Vuole mantenere un basso profilo in generale, che poi rispecchia il tipo di persona che è”, avrebbe rivelato una fonte a People. “Per lui è sempre un periodo naturale di riflessioni”, ha aggiunto l’insider parlando del fatto che il compleanno coincida con il periodo di avvicinamento al Natale.

Brad Pitt, il desiderio più profondo per il compleanno Per Brad Pitt è stato un anno particolarmente intenso, sia sotto il profilo professionale che personale. “È stato difficile per tutti, con il Covid e le difficoltà nel girare film”, prosegue la fonte. Ma l’attore sta cercando di mantenere un approccio costruttivo e ottimista: “Sta provando a essere positivo e pensare ai prossimi step, a guardare avanti e spera davvero che possa essere un anno più sereno”. Il riferimento non è solo alla carriera, ma soprattutto alla vita privata e al rapporto con i figli, data la battaglia legale senza esclusione di colpi ancora in atto con Angelina Jolie per la loro custodia. “La situazione con i ragazzi è ancora difficile. Fa schifo, ma è ciò che è. I suoi figli sono ciò che conta di più per lui, ma ci sono dei passaggi che bisogna fare”, si legge ancora su People. Per fortuna l’attore ha tante persone al suo fianco che gli vogliono bene, che lo supportano e non gli fanno mancare l’affetto necessario per andare avanti e continuare a lottare per recuperare il rapporto coi suoi ragazzi. Brad Pitt e il patto col diavolo: è sempre più bello

Nonostante sia considerato ancora – e a buon titolo – uno degli uomini più belli e sexy del mondo, Brad Pitt ha scherzato più volte sul tempo che passa e sul fatto che sia ormai “vecchio”. In un discorso al Maltin Modern Master Award l’attore ha ironizzato: “Sono cose come questa e notti come questa che mi dicono che ormai sono vecchio. Sono in giro da un po’ e ho fatto cose come questa già da tempo”, ha detto ritirando un premio.

Sarà, ma è un dato di fatto che per lui il tempo sembra non passare mai, proprio come succedeva in un suo celebre film, Il curioso caso di Benjamin Button in cui il protagonista ringiovaniva man mano che passavano gli anni. Ecco, Brad Pitt è insindacabilmente sexy e affascinante oggi come trent’anni fa e mette d’accordo tutte, giovanissime e signore.