Bianca Guaccero, frecciatina di Giovanni Ciacci: è polemica su Detto Fatto

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero è in difficoltà con la seconda stagione di Detto Fatto.

Anche Giovanni Ciacci, che dopo anni ha lasciato il programma di Rai 2, ha lanciato una frecciatina velenosa, mettendo un like al post di un utente che commentava duramente il calo degli ascolti: “Dura 2 ore e 20. Ancora a dare la colpa al traino? Programma stravolto, con la Guaccero che canta e recita. Era già in calo da gennaio”. Il “cuoricino” dello stylist non passa inosservato agli occhi attenti del giornalista di Dagospia, Giuseppe Candela. A questo punto si scatena la bufera.

Se la Guaccero tace, a intervenire è Elisa D’Ospina, la modella curvy di Detto Fatto, che proprio non ci sta a veder criticare la trasmissione proprio da Ciacci. Replica la D’Ospina: “Che poi ci vuole coraggio ad andare contro Bianca Guaccero. Ma davvero tanto coraggio! Senza contare tutto il resto…”.

Poi esprime la sua solidarietà alla bella Bianca e su Twitter a commento di una foto che le ritrae sorridenti insieme durante la puntata del 18 settembre, scrive: “Lavorare con donne che stimi, con il sorriso, cercando di lasciare qualcosa a chi ci guarda. Questa foto racchiude il mood con cui affrontiamo la stagione televisiva lavorando sodo ma senza dimenticare che la tv è un mezzo di comunicazione importante”.

C’è però da chiedersi se la frecciatina di Ciacci sia rivolta davvero alla presentatrice pugliese o magari sia indirizzata piuttosto a Guillermo Mariotto, stilista di Gattinoni e giudice di Ballando con le Stelle. Come è noto i due non vanno per niente d’accordo.

In effetti, la povera Bianca al centro della bufera, ce la sta mettendo tutta a risollevare le sorti del programma, come ha anche annunciato in un lungo post su Instagram dove dichiarava di non aver paura delle critiche costruttive e si diceva pronta a fare quei cambiamenti necessari per migliorare lo show.

Nonostante gli sforzi però i dati d’ascolto ancora non sono buoni. L’ultima puntata ha registrato solo il 4,7% di share. Altri programmi pomeridiani come Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo, si attestano sul 12,4% e Uomini e Donne con Maria De Filippi arriva al 22,1%.

A nulla è valso, togliersi il reggiseno in tv. Forse i troppi cambiamenti non hanno giovato a Detto Fatto. La Guaccero però non ha perso la fiducia dei suoi fan e su Instagram le mandano commenti di incoraggiamento: “Bianca non mollare mai.Io sono sempre con te.Sei una grande professionista e non ti fare abbattere dalle persone negative. Oggi hai fatto una puntata strepitosa e sei uscita sempre a testa alta.Ti voglio bene”.

Margine di miglioramento ce n’è.