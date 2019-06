Bianca Guaccero, Ciacci lascia Detto Fatto. Il post dell’addio

editato in: da

Un addio che fa discutere, arriva inaspettato, lascia aperte domande e possibilità, e di certo, non passa inosservato. E come potrebbe, trattandosi dell’annuncio sul futuro di Giovanni Ciacci, dato da lui stesso su Instagram?

La notizia è un po’ un fulmine a ciel sereno per fan e follower. L’esuberante, istrionico costumista dice addio a Detto Fatto, il factual show del pomeriggio di RaiDue che, senza di lui, di certo non sarà più lo stesso.

Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle … Sono stati anni bellissimi a detto fatto , ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade … ciao Dettofatto , ti ho voluto tanto bene.

Con queste parole il costumista svela la sua scelta di salutare una trasmissione che gli ha dato tanto e a cui lui ha portato tanto. I nuovi progetti rimangono al momento top secret, ma di certo c’è già della carne al fuoco. Solo una nuova importante occasione professionale infatti, avrebbe potuto spingere Ciacci a dire addio alla sua ‘casa televisiva’, quella di Detto Fatto.

All’inizio di quest’avventura, che ha rappresentato per lui un grande trampolino di lancio, quando ancora al timone della trasmissione c’era Caterina Balivo, Giovanni Ciacci era solo uno dei tanti consulenti che aiutavano le donne che scrivevano alla trasmissione a rinnovare l’immagine e a trovare il look più giusto per loro.

Ma Ciacci, si è capito subito, non era tipo da rimanere in un piccolo ruolo e infatti, quel ‘recinto’ da consulente, lo ha scavalcato presto, grazie alla sua simpatia e all’empatia che è riuscito subito a stabilire con il pubblico di Detto Fatto. Il suo spazio si è allargato sempre di più, al pari passo con la sua dimensione di personaggio. Da Detto Fatto alla partecipazione a Ballando con le Stelle, dalle collaborazioni con i giornali agli eventi. Oggi Giovanni Ciacci è un personaggio conosciuto e amato, l’ironia anche un po’ velenosetta che lo contraddistingue, lo ha portato a diventare un commentatore apprezzato nei salotti televisivi e non solo. Detto Fatto in lui, piano piano, aveva trovato un vero e proprio co-conduttore, spalla perfetta per riempire di brio la conduzione di Bianca Guaccero.

Non a caso, i commenti dei fan all’inaspettato annuncio suonano tutti allo stesso modo, che super giù citano: “Buona fortuna Giovanni per le nuove avventure che ti aspettano, ma ci mancherai e Detto Fatto senza di te non sarà più lo stesso”.

E questa è una certezza.