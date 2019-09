Guaccero: a Detto Fatto inno alla bellezza naturale. E si toglie il reggiseno

editato in: da

Spiritosa, energica e spontanea. Sono solo tre dei tanti aggettivi che si potrebbero associare a Bianca Guaccero. Il suo inno alla bellezza naturale ne è l’esempio.

Bianca Guaccero è impegnata nella conduzione di Detto Fatto, ereditato in passato da Caterina Balivo. Sin dall’inizio della nuova stagione, la conduttrice è riuscita ad attirare l’attenzione del pubblico e a farsi a prezzare. Come? Sfilandosi in diretta le coppe del reggiseno. Ma non si tratta di un gesto volgare o voglia di esibirsi.

Bianca Guaccero, infatti, ha deciso di sbarazzarsi dell’imbottitura del reggiseno per lanciare l’hashtag #seicomesei. Un inno alla bellezza naturale e all’accettazione, che la bella conduttrice ha affermato con vigore:

Sapete che vi dico? Lo faccio io per prima: – togliendo le coppette – io sono così. Non me ne importa niente. Prendere o lasciare.

Un messaggio importante e contro chiunque tenta, nella vita di tutti i giorni, di mortificare qualcuno per via del suo aspetto fisico. L’obiettivo di questa stagione di Detto Fatto e di Bianca Guaccero è, quindi, quello di mostrare una bellezza senza filtri e di invitare tutti all’accettazione di se stessi. E la Guaccero ha iniziato proprio dando il buon esempio:

Io voglio lanciare un hashtag importante: ci piaci #cosicomesei, perché voglio che insieme a voi arrivi questo messaggio alle persone che si arrogano il diritto di farci sentire sbagliate. Mostratevi per come siete, con orgoglio.

Insomma, un messaggio importante e non solo voglia di stupire il pubblico con un gesto forte. Lo scopo che la Guaccero afferma di voler raggiungere è nobile. In un periodo in cui il mondo del web e quello della televisione si riempiono di insulti e commenti molto critici che vanno a colpire soprattutto l’aspetto fisico di personaggi famosi e non, la sfida lanciata a Detto Fatto da Bianca rappresenta un piccolo passo per iniziare a cambiare le cose e per diffondere un pensiero positivo.

Il pubblico, d’altronde, sembra aver accolto l’iniziativa favorevolmente. In arrivo, però, anche una piccola critica per Bianca Guaccero, accusata dai telespettatori di urlare troppo. Lei, però, li rassicura: “Cercherò di urlare meno. Ve lo prometto: migliorerò”.

La prima puntata della nuova stagione di Detto Fatto è stata, quindi, piena di emozioni seppur con qualche intoppo. Ma non ci sono dubbi: Bianca Guaccero riuscirà a trovare il giusto tono di voce per farci divertire e per far passare messaggi positivi.