Bianca Guaccero, ancora incerto il ritorno in tv con Detto Fatto

Bianca Guaccero su Instagram: semplicemente stupenda

Non si conosce ancora il destino di Detto Fatto, la trasmissione condotta da Bianca Guaccero che era prevista nel palinsesto di Rai 2 dal lunedì al venerdì dalle 14,55. Un tempo verbale declinato al passato perché dopo il tutorial della spesa, che ha suscitato reazioni molto forti e le scuse della presentatrice, la trasmissione è stata sospesa.

Al momento la ripresa del programma non è ancora prevista sul palinsesto Rai, che oggi lunedì 30 novembre in quell’orario manderà in onda il film Il gioco dell’illusione, ma a quanto viene scritto su Il Tempo potrebbe tornare in onda la prima settimana di dicembre, o – come scrive Tv Blog – dopo il ponte dell’Immacolata. E, sempre stando a quanto viene scritto sul sito, con qualche modifica. Dovrebbe però essere confermata la conduzione di Bianca Guaccero, mentre stando a quanto riportato dal sito potrebbero cambiare il capo struttura e gli autori del programma sia per la Rai che per Endemol, casa di produzione esterna con cui viene realizzato.

La presentatrice in un lungo post su Instagram aveva espresso la sua opinione su quanto accaduto: “Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede… soprattutto nella difesa della categoria che rappresento… la donna… ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto… cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo… ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra”.

Aveva scritto, aggiungendo: “Sono certa della buona fede del gruppo autorale che lavora da mesi, cercando di confezionare, con grandissima fatica, un programma dignitoso e allegro nonostante tutte le difficoltà della situazione pandemica che stiamo vivendo. Il tutorial in questione, doveva aderire a dei toni comici e surreali, da non prendere sul serio, ma che stavolta ci sono venuti male. Perciò mi scuso io a nome di tutta la mia squadra, con tutte quelle persone che si sono sentite colpite da questo triste siparietto. Come sempre ho fatto nella mia vita, mi adopererò affinché tutto questo non succeda mai più”.

Detto Fatto ha preso il via nel 2013, questa è la nona edizione della trasmissione.