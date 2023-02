Bianca Balti in lacrime: “Mia figlia chiusa in classe per un uomo armato”

Bianca Balti: super modella e mamma felice

Ha colpito l’attenzione e riaperto l’annosa questione della diffusione delle armi in America l’ultima stories pubblicata dalla top model Bianca Balti, che vive a Los Angeles, in cui in lacrime raccontava l’angoscia provata quando la scuola di sua figlia Mia l’ha chiamata per informarla che un uomo armato si trovava fuori dall’edificio e per questo i bambini erano stati chiusi per sicurezza in un’aula.

L’episodio, per fortuna, si è risolto velocemente senza nessuna conseguenza, ma mettetevi nei panni di una mamma che viene chiamata e scopre che un pazzo armato è fuori scuola del proprio figlio/a. “Questo è il lato meno cool di vivere in America” esordisce Bianca, per poi concludere con tono più deciso: “Questo Stato è così fucked up”, mi uccide.

La Balti di recente è stata protagonista della cronaca per la scelta di parlare e pubblicizzare sui social la sua mastectomia preventiva. Mostrando anche le cicatrici dell’intervento.

Sto andando a prendere mia figlia Mia a scuola dopo che ci hanno chiamato dicendoci che un malvivente si aggirava per il quartiere con una pistola. Sono terrorizzata all’idea che la mia bambina sia da sola e abbia paura. Questo è il lato penoso di vivere in questo Paese, fatti così capitano tutti i giorni

La scuola ha mandato un messaggio dicendo che a causa di attività della polizia nell’area della scuola di Mia in bambini erano stati chiusi tutti in classe.

Non è successo niente, per fortuna. Ma l’idea che la mia bambina di 7 anni a scuola deve correre in classe dove li chiudono a chiave perché questo Stato è così fucked up, mi uccide

Anche Elisabetta Canalis, in passato, aveva sottolineato la paura costante di un genitore che deve mandare i propri figli a scuola, negli States. E ora Bianca riporta all’attenzione generale la discussa questione della diffusione degli armi negli Usa, con tutti i pericolosi risvolti.