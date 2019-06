Bianca Atzei rompe il silenzio, la tenera dedica a Stefano Corti su Instagram

editato in: da

Quando le donne sono innamorate diventano più belle: se ne sono accorti i fan di Bianca Atzei, che hanno cominciato a notare, da qualche tempo a questa parte, un’espressione più serena sul viso della bella cantante di origine sarda.

Secondo quello che si rumoreggiava da qualche tempo nel mondo della cronaca rosa, Bianca Atzei a oltre un anno dalla fine della sua storia d’amore con Max Biaggi avrebbe ritrovato l’amore. La cantante era stata paparazzata mano nella mano con la Iena Stefano Corti e aveva presentato l’uomo in qualità di fidanzato durante un’occasione ufficiale.

Fino ad ora, nonostante fosse ormai evidente che qualcosa stava cambiando nella sua vita, e in meglio, Bianca non aveva mai fatto parola sui social dell’evoluzione attuale della sua vita sentimentale. È arrivato, però, il momento in cui Bianca si è sentita pronta a condividere la sua ritrovata serenità con i follower di Instagram.

Sono felice che vi state accorgendo dei miei occhi luminosi.

Si, lo sono e sto bene.

Respiro aria pulita, vento fresco e pensieri sereni.

Ormai mi conoscete e con voi ho condiviso tutte le mie emozioni.

E son contenta di condividere con voi questa serenità che ho nel cuore in questo momento.

Vi voglio bene.

Il nome di Stefano Corti non viene mai fatto e il giornalista non compare nemmeno negli hashtag che Bianca ha utilizzato nel suo post, tuttavia è chiaro come il sole (che illumina gli occhi di Bianca) che a generare tutta questa nuova gioia sia la vicinanza di un uomo innamorato.

I fan della cantante hanno risposto con enorme entusiasmo ai post che Bianca ha recentemente pubblicato nel suo profilo, dicendosi non soltanto molto felici per lei, ma anche piuttosto sollevati nell’apprendere che finalmente la cantante abbia superato un periodo buio della sua vita.

Come molti ricorderanno, tutto è cominciato proprio con l’improvvisa, e in qualche modo traumatica, fine della storia d’amore con Max Biaggi,il quale “scaricò” brutalmente Bianca non troppo tempo prima della sua partenza per l’Isola dei Famosi. Proprio durante la trasmissione, Bianca aveva instaurato un’amicizia particolare con Jonathan Kashanian, tanto che si era diffusa la voce che i due avessero una relazione. Evidentemente, i rumors erano infondati e oggi più che mai, la bella Bianca è tornata a sorridere al fianco di Stefano.