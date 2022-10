Belen Rodriguez, la foto più bella con De Martino: il momento che aspettavano

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno scelto di ritagliarsi un momento tutto per loro, e di fare una vacanza romantica. Per la coppia, è arrivato il tempo di viversi ormai ufficialmente, a distanza di quasi un anno dalle prime voci su un possibile ritorno di fiamma. Sono un esempio per tante persone: nonostante gli anni trascorsi dalla fine del loro matrimonio, hanno deciso di riprovarci. E sembra funzionare, senza alcuna nuvola a oscurare il loro orizzonte.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la fuga romantica

Come ogni coppia, anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno la necessità di staccare dagli impegni lavorativi e dalla routine di casa, che può essere addirittura nociva per un rapporto sul lungo termine, regalandosi un viaggio. La conduttrice di Tu Sì Que Vales, in onda ogni sabato sera su Canale 5, ha scelto Londra per una gita romantica con suo marito.

Una giornata in famiglia, per un momento che aspettavano: un break non solo dal lavoro, ma anche dalle notizie che ultimamente stanno circolando su Antonino Spinalbese, concorrente al GF Vip 7. Nonostante tutto, la Rodriguez non è mai stata molto contenta del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, e nelle ultime settimane le sono state anche accreditate delle frasi e dei pensieri che non erano rivolti al papà della piccola Luna Marì e per cui è dovuta intervenire sui social per mettere un punto alla questione.

Il viaggio di coppia a Londra: la foto dell’abbraccio su Instagram

Per rilassarsi per qualche giorno e viversi lontani dal clamore del chiacchiericcio, hanno deciso di fare un viaggio di coppia a Londra. Su Instagram, la Rodriguez ha molto ben documentato questa vacanza, tra la dolce colazione e un giro per la città. Ovviamente, non poteva mancare uno scatto romanticissimo con Stefano De Martino, che ha condiviso su Instagram: tra le foto più belle che abbiano mai pubblicato.

Rilassati, felici e innamorati: così appaiono, ormai. Il loro legame è consolidato: Stefano fa anche da baby sitter a Luna Marì quando Belen si trova al lavoro, vista la momentanea assenza di Antonino Spinalbese. Per lei, si sente quasi uno “zio acquisito“, come ha ammesso lui stesso: non si vuole sostituire al padre in alcun modo, ma allo stesso tempo sa di essere un “pezzo” della sua famiglia.

Il look di Stefano De Martino e Belen Rodriguez a Londra

Nella foto di coppia condivisa su Instagram, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno sfoggiato uno dei trend degli ultimi anni: il cosiddetto look matchy-matchy. Due outfit di coppia che si somigliano molto tra loro, adatti all’autunno: jeans, trench e sneakers per il conduttore; pantaloni cargo, giacca e sneakers per Belen.

“Viaggiare con te“, ha scritto Belen nella didascalia a corredo del post su Instagram, in cui è presente un carosello di immagini con le foto della mini vacanza. Sono insieme, ormai: un amore splendido, il loro, che ha saputo resistere al tempo, agli ostacoli. Si aggrappano al “per sempre”, perché, come insegna una famosa canzone, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Per non lasciarsi mai più.