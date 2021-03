Belen Rodriguez, i complimenti di Maurizio Costanzo: “Gesto ammirevole”

editato in: da

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la storia del loro amore

Belen Rodriguez è incinta e presto diventerà mamma bis: questa volta è in dolce attesa di una femminuccia, che si chiamerà Luna Marì. Ma nei mesi scorsi ha vissuto il dolore di un aborto spontaneo, di cui ha raccontato in un’intervista a Verissimo. E Maurizio Costanzo ha deciso di complimentarsi con lei (e con Meghan Markle) per aver avuto il coraggio di parlarne in tv.

Solo un paio di settimane fa, la splendida Belen Rodriguez è stata ospite di Silvia Toffanin nel corso di una puntata di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio in onda su Canale 5. Durante la lunga chiacchierata, incentrata prevalentemente sulla sua storia d’amore con Antonino Spinalbese e sulla sua seconda gravidanza, la showgirl argentina ha affrontato un tema importante e molto doloroso, rivelando di aver avuto un aborto spontaneo.

Appena dopo aver iniziato la sua relazione con l’hair stylist, Belen ha infatti scoperto di essere rimasta incinta per errore. E dopo poche settimane ha perso il bimbo che aspettava, provando una grandissima sofferenza – la stessa che l’ha spinta a riprovarci di nuovo, e che oggi si è stemperata grazie alla dolce attesa di Luna Marì. Il fatto stesso di parlarne in tv è un gesto davvero splendido, perché il dramma dell’aborto spontaneo è un dolore che affligge tantissime donne in tutto il mondo ed è quanto mai importante sapere di non essere sole in un momento così delicato.

Proprio per questo, Maurizio Costanzo ha voluto complimentarsi con Belen sulle pagine di Nuovo Tv, dove da tempo cura una rubrica: “Non è facile per una donna che ha perso un figlio parlarne in pubblico, né tantomeno in tv” – ha spiegato il giornalista – “Raccontare l’accaduto significa, per lei, rivivere un dolore terribile e profondo, che non si cancella mai. Per questo il gesto di Belen Rodriguez e Meghan Markle è ammirevole: a costo di riaprire una ferita, hanno svelato quello che è successo a loro per far sentire meno sole le donne che affrontano la stessa perdita. Quando ci si trova in una situazione del genere, sapere che anche le star ci sono passate e che sono riuscite a superarle può essere di grande conforto“.

Come la showgirl argentina, anche Meghan Markle ha vissuto questo grande dolore, lo scorso anno. La moglie di Harry aveva rivelato in una toccante intervista di aver perso il suo bambino nei primi mesi della gravidanza, soffrendo tremendamente per l’aborto vissuto. E anche se oggi è tornata a sorridere, portando in grembo la sua secondogenita, quel vuoto nessuno potrà mai colmarlo.