Belen Rodriguez col pancione su Instagram: “Ne aspetto due”

Belen Rodriguez è incinta del terzo figlio? Lei replica su Instagram: “Non aspetto un bambino, ne aspetto due”. Ma aggiunge un dettaglio che chiarisce tutto sulla sua presunta gravidanza, eccolo: “(Fake news)”.

Belen incinta per la terza volta? Ecco le foto

Per un attimo abbiamo creduto tutti – o quanto meno lo abbiamo sperato – che Belen Rodriguez fosse incinta e aspettasse il secondo figlio da Stefano De Martino. L’equivoco era nato su Instagram quando un utente le aveva chiesto se fosse incinta e lei aveva messo un “cuoricino” alla sua domanda. La reazione della showgirl non era passata inosservata alla regina del gossip, Deianira Marzano, che subito riprese la notizia tra le sue Storie, scatenando le voci che la gravidanza fosse vera. A ciò va aggiunta l’assenza sospetta della presentatrice in una puntata delle Iene.

Insomma, la gravidanza di Belen Rodriguez sembrava vera. Eppure… Eppure lei non ha aperto bocca sulla dolce attesa, non ha lasciato indizi sui social, non ha lanciato battutine in tv. È vero, ha parlato di Stefano De Martino, ma si è concentrata sulle corna che le ha fatto e su come lei lo abbia rimesso a posto con una terapia d’urto.

Silenzio completo sulla gravidanza, finché sul suo profilo Instagram spuntano le foto del pancione. Belen condivide una serie di scatti in bianco e nero dove indossa una camicia sotto la quale spunta l’inequivocabile pancia di una dolce attesa avanzata. Ma la showgirl non è la sola a mostrare le curve arrotondate, con lei a farle compagnia c’è un altro improbabile pancione. La Rodriguez commenta: “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)”. E con questo commento ironico quanto lapidario mette la parola fine alle indiscrezioni sulla sua presunta terza gravidanza.

Belen, la strategia sulla presunta gravidanza che piace

Qualcuno ironizza: “Adesso milionni di articoli di stampa sulla non vicenda.” E infatti eccoci qua. Altri non perdono la speranza, vogliono ancora credere che Belen sia effettivamente incita e scrivono: “@belenrodriguezreal anche se fosse noi ne potremmo solo essere felici ❤️”. Altri la difendono: “Ma anche se ne aspettassi 3 devi dar conto a qualcuno? 😂😂❤️”.

C’è anche chi plaude la sua strategia per smentire la notizia della gravidanza e commenta: “Sei grande brava belen 👏👏👏👏😍😍😍❤️❤️❤️”. E ancora: “IL VERO DIETRO LE QUINTE DEI DIETRO LE QUINTE 😂”.

A suggerire la mossa a Belen può essere stata Michelle Hunziker che per anni, quando era sposata con Tomaso Trussardi, per la cronaca rosa era sempre incinta. E lei sempre con molta ironia smontava l’indiscrezione con foto, commenti, video divertenti. E soprattutto senza prendersela troppo.