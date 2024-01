Belen Rodriguez su Chiara Ferragni: “Mai avuto un bel rapporto, ma ora basta”

Fonte: Getty Images Belen Rodriguez

Chiara Ferragni e Belen Rodriguez sono state entrambe al centro del gossip tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. La modella argentina, infatti, è stata protagonista di diverse confessioni davvero sorprendenti. La showgirl, per la prima volta, si è sbilanciata sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, confermandolo, di fatto, con una risposta a un commento ricevuto su Instagram. Nello studio di Domenica In, inoltre, Belen Rodriguez ha svelato a tutti di aver subito, in realtà, numerosi tradimenti dall’ex marito. Ma ancora, la bella argentina ha avuto da ridire anche con il padre di sua figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese, con cui è nato un botta e risposta davvero infuocato, prima di Capodanno.

Chiara Ferragni, dal canto suo, è stata travolta dal caso Balocco, che ancora è materia di indagine giudiziaria, dopo la salata multa inflittale dall’Antitrust. Proprio in difesa della famosa influencer, Belen Rodriguez ha deciso di postare una story sul suo account Instagram ufficiale.

Belen Rodriguez, la lunga difesa di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è alle prese con il momento più difficile di tutta la sua carriera da imprenditrice digitale. L’influencer, infatti, è sotto indagine per la promozione dell’edizione speciale del pandoro Balocco del Natale 2022, firmato dall’influencer. Sembra però, che altre operazioni commerciali dell’imprenditrice digitale siano state messe sotto la lente d’ingrandimento dagli inquirenti e le indiscrezioni parlano anche di una crisi matrimoniale con Fedez, smentita dallo stesso rapper.

Chiusa nell’affetto della sua famiglia e poco presente sui social, Chiara Ferragni ha ricevuto di recente l’inaspettato supporto di una stella della televisione italiana. Belen Rodriguez, infatti, ha dichiarato su Instagram tutto il suo supporto per l’imprenditrice digitale: “Quello che volevo dire in primis è che oltre la stima professionale c’è anche l’umanità. E vedendo tutta la cattiveria che non finisce mai di ammaz*arla ogni volta che va a dormire e ogni volta che si sveglia la mattina, da donna e mamma mi sento di dire basta! Sicuramente ha sbagliato. Ma adesso lasciatela in pace. Merita un po’ di serenità. E soprattutto quello che è accaduto non può oscurare tutto quello che di bellissimo ha fatto. Basta violenza verbale e torniamo ad abbracciarci. Tutti possiamo sbagliare. Tutti possiamo smarrire la strada. La cosa importante è aver capito, rimediare e tornare più forti di prima. Forza Chiara”.

Belen Rodriguez svela i suoi rapporti con Chiara Ferragni

Belen Rodriguez ha teso una mano a Chiara Ferragni, a suo dire, troppo attaccata sui social. Prima di difendere la star dei social, la showgirl ha fatto una premessa che sembra un mea culpa: “Sono un po’ di giorni che ho un pensiero ricorrente ed è quello di sentirmi in colpa per aver avuto dei pensieri impuri. Provo a spiegarmi meglio…Quando qualcuno ci fa del male cosa vuoi? Che quella persona paghi! Che la vita le restituisca la stessa moneta. Ecco, in queste ultime settimane per svariate motivazioni pensieri del genere hanno avuto vita dentro la mia complessa testolina. Con il senno di poi vi dico che dopo la rabbia arriva la calma. Ecco! Questo è accaduto pure. Sono calma. La tempesta è passata”.

In seguito Belen Rodriguez ha rivelato di non essere in buoni rapporti con Chiara Ferragni per colpa di terze persone: “Tutto per dirvi che come tutti voi ho provato rabbia nel leggere l’accaduto su Chiara Ferragni. Con la premessa di svelarvi che per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei (ma questi sono dettagli)”.