Belen, nuovo amore in vista con Ezequiel Lavezzi. E lei potrebbe lasciare Mediaset

Belen Rodriguez, su Instagram le vacanze d’inverno

Belen Rodriguez, in vacanza con gli amici d’infanzia in Uruguay, ha incontrato un vecchio amico argentino, il bomber Ezequiel Lavezzi.

Secondo indiscrezioni del magazine Chi, i due gruppi di argentini, quello di Lavezzi e quello di Belen, sono diventati inseparabili in queste ultime due settimane. La showgirl e il calciatore si erano già incontrati quando lui militava nel Napoli. Ma allora erano entrambi impegnati. Ora invece che sono single (Belen infatti si è definitivamente lasciata con Iannone), si parla già di una possibile love story. Anche se era stata avvistata ancora con la fede al dito.

Per altro, pare che Belen sia sparita dalla circolazione. Anche le sue amiche, che aspettavano il suo ritorno in Italia prima dell’Epifania, non sanno che fine abbia fatto. Lei intanto su Instagram scrive: “Nel mio mondo sono piena di energia positiva”. Che sia di nuovo innamorata?

Intanto, per Belen pare ci siano grandi cambiamenti in vista anche dal punto di vista professionale. Sfumata la partecipazione all’Isola dei Famosi come opinionista e a La Pupa e il Secchione, sembra che la showgirl sia in cerca di nuove esperienze professionali. Si vocifera che potrebbe addirittura lasciare Mediaset per approdare in Rai dove è in atto un vero e proprio rinnovamento. Innanzitutto con l’esclusione di Fabio Fazio che si vede sostituire da Massimo Giletti.

Ma la Rodriguez potrebbe giocarsi la carta del digitale terrestre. La rivoluzione è servita…