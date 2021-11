Belen, il commento di Cecilia riaccende le speranze con Spinalbese

Belen, weekend a Roma senza Antonino: spensierata vita da single

La crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è sulle pagine di tutti giornali: da settimane si rincorrono voci e pettegolezzi sul capolinea del loro amore, sebbene lo scorso luglio i due siano diventati genitori della piccola Luna Marì. Nessuno dei due ha proferito parola sulle indiscrezioni che li riguardano, eppure ci sarebbe un dettaglio che potrebbe far pensare a un riavvicinamento.

Antonino e Cecilia, il rapporto tra cognati

È da tempo che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non si fanno vedere insieme, eppure ci sarebbe un dettaglio che potrebbe far ipotizzare un riavvicinamento tra i due. Tra rumor, pettegolezzi e voci di una crisi nera, è apparso sui social un messaggio di Cecilia, la sorella della showgirl, che ha scritto un commento su un post dell'(ex?) cognato.

Antonino Spinalbese ha condiviso su Instagram uno scatto in cui indossa una camicia a quadri nei toni del giallo, marrone e bordeaux: “Ma quella camicia la conosco”, ha commentato Cecilia con tanto di emoticon di risate, mentre Spinalbese ha riposto con un cuore. A quanto pare il capo d’abbigliamento appartiene proprio alla fidanzata di Ignazio Moser, che qualche mese fa ha indossato quella camicia per uno shooting in coppia con il suo compagno.

Pare quindi che nonostante il momento di difficoltà che sta attraversando con Belen, Spinalbese abbia mantenuto dei rapporti con la famiglia Rodriguez: è forse un segnale che non tutto è perduto con la showgirl?

Belen e Antonino, la crisi mai confermata (né smentita)

Che le cose non vadano nel migliore dei modi tra Belen e Antonino è chiaro a tutti: i due non hanno mai confermato né smentito la crisi, ma di certo le loro dichiarazioni sui social hanno fatto pensare a un allontanamento o comunque a delle ferite difficili da sanare. Solo qualche tempo fa Spinalbese aveva risposto su Instagram a una pungente osservazione di un suo fan sui figli, spiazzando tutti. A fare eco la Rodriguez, che aveva pubblicato una foto del mare in tempesta, che palesava un evidente disagio.

Ad aggravare la situazione, ci sarebbe anche l’indiscrezione lanciata dal settimanale DiPiù Tv, che potrebbe spiegare il repentino allontanamento della showgirl: si vocifera infatti che Antonino abbia tradito Belu, lasciandosi prendere dalla passione per un’altra donna, a quanto pare lontana dal mondo dello spettacolo.

Secondo gli ultimi pettegolezzi Antonino avrebbe lasciato la casa in cui viveva con la showgirl argentina, e che tra di loro sia ormai sceso il gelo. La Rodriguez nel frattempo ha partecipato a un evento a Roma, trascorrendo un weekend spensierato senza figli e soprattutto lontana da quelle situazioni che la stanno facendo soffrire. Solo il tempo darà le risposte: nel frattempo entrambi stanno cercando di essere i migliori genitori per Luna Marì, e magari, proprio l’amore per la loro bambina appianerà le divergenze.