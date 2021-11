Cecilia Rodriguez, il look super fashion che non dimenticheremo mai

Belen, weekend a Roma senza Antonino: spensierata vita da single

Appuntamento internazionale per eccellenza dedicato alla musica che conta, da quella super gettonata a quella underground ed indipendente, gli MTV VMAs sono anche l’occasione per artisti e ospiti di indossare look stravaganti ed estremi che non troverebbero spazio su red carpet più formali. Complice la presenza di un pubblico giovane e attento alle ultime tendenze, anche Cecilia Rodriguez ha osato con un abito che ha catturato i riflettori e gli obiettivi dei fotografi internazionali. Il suo look, tra i più sorprendenti, ha fatto presto il giro della rete e dei social.

L’abito di Cecilia, sexy e sostenibile

Cecilia Rodroguez è stata una degli ospiti internazionali giunti dall’Italia per partecipare all’evento in veste di special guest di MTV Italia; con lei, statuario ed elegante, Ignazio Moser, con cui fa coppia fissa dal 2017. La coppia ha sfilato, mano nella mano, prima dell’inizio della serata davanti al muro di fotografi. Entrambi in total black sono sembrati molto in sintonia, non solo per la scelta di un look coordinato.

Moser ha indossato un completo con sotto una t-shirt del brand maschile Marsem; per la splendida modella di origini argentine, l’abito è del brand sostenibile e apprezzato dalle giovanissime, Rat & Boa. Conosciuto per le linee seducenti e il design accattivante, l’abito è un incrocio di nodi e drappi in tessuto fluido che copre solo i punti giusti sul davanti. La gonna lunga, invece, lascia scoperte le gambe attraverso uno spacco vertiginoso. In coordinato anche i sandali neri, altissimi, di Giuseppe Zanotti.

Quattro anni insieme ad Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono mostrati più affiatati che mai al punto da meritarsi anche una menzione da MTV Italia che sulla sua pagina Instagram ha loro dedicato un dolcissimo post: “Vogliamo trovare qualcuno che ci guardi come si guardano Cecilia e Ignazio”, con tanto di emoticon a forma di cuore. Rispetto alla sorella, Belen Rodriguez, Cecilia sta vivendo un periodo d’oro per quanto riguarda l’amore. Belen, invece, secondo le ultime discrezioni e le dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona, non starebbe più con Antonino Spinalbese.

In ogni caso, Cecilia e Ignazio, insieme dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, non mancano di aggiornare i loro fan via social dove condividono i momenti più belli. Solo qualche settimana fa hanno festeggiato il quarto anniversario assieme onorando la ricorrenza con una fuga romantica ad Amsterdam. Il viaggio è stato documentato con post e Stories, come d’abitudine per la coppia che si conferma una delle più amate dello showbiz di casa nostra.