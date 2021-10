Ignazio Moser, la sua cura è l’amore di Cecilia Rodriguez

Solo qualche giorno fa, Ignazio Moser aveva annunciato ai suoi fan di volersi allontanare dai social a causa di alcuni problemi di salute dei quali non aveva ancora trovato una causa. Ma ora è tornato con un post dolcissimo, nel quale rivela la cura migliore che abbia mai sperimentato: l’amore di Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser innamoratissimo

“Amorterapia“: un’unica parola per descrivere un mondo intero, quello che si cela tra le pieghe del suo amore per la bella Cecilia Rodriguez. Così Ignazio Moser ha deciso di commentare una tenera serie di scatti che lo ritrae accanto alla sua fidanzata, entrambi impegnati in smorfie buffissime, ma anche in un dolce abbraccio. La loro romantica storia, nata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, sembrava destinata a terminare nel giro di qualche mese – come accade spesso quando ci si lascia trasportare dai sentimenti amplificati dalla reclusione nella Casa più spiata d’Italia.

E invece Ignazio e Cecilia stanno superando alla grande la prova del tempo, più innamorati che mai anche dopo anni dal loro primo incontro. Insieme sono bellissimi, e nei loro sguardi complici si vede quel legame che li unisce senza remore, sia nella vita privata che in quella professionale – l’uno accanto all’altra, alla conduzione di Ex on the beach, sono davvero bellissimi. Non sorprende dunque che Moser trovi proprio nella sua fidanzata la forza per superare quei problemi di salute che da qualche tempo lo affliggono, e di cui aveva recentemente deciso di parlare su Instagram. L’amore è la cura più potente, e loro due ne sono la dimostrazione.

Ignazio Moser, come sta oggi

Dopo aver annunciato una breve pausa dai social per cercare di fare chiarezza sui suoi problemi di salute, Ignazio era tornato per aggiornare i suoi fan. In quell’occasione aveva parlato di disturbi fisici e psicologici, affrontando un tema molto delicato: quello della salute mentale. Dando il proprio contributo per abbattere uno dei tabù più grandi dei nostri tempi, Moser ha spronato i suoi follower a prendersi cura non solo del proprio corpo, ma anche della mente. Poi, ancora un paio di giorni di silenzio, sino ad arrivare agli ultimi aggiornamenti.

Con una foto pubblicata tra le sue storie di Instagram, l’ex ciclista ha voluto mostrare gli effetti che questo periodo difficile sta avendo sul suo fisico. “-10 kg, quasi forma Isola” – ha scritto Ignazio, a didascalia di uno scatto in cui si vede il notevole dimagrimento. Proprio come era accaduto qualche mese fa, quando aveva partecipato all’Isola dei Famosi e aveva perso molto peso. Stavolta però si tratta di un problema al quale sta ancora cercando la soluzione. E sicuramente può contare sulla sua Cecilia, che lo ha sempre sostenuto e continuerà a farlo anche in questo momento delicato.