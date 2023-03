“Bebe Vio si sposa”: chi è il fidanzato Gianmarco Viscio

Fonte: IPA Bebe Vio

Siamo abituati a vederla battersi sulla pedana, a sfidare le sue avversare in punta di fioretto, ma quando si tratta della sua vita privata, Bebe Vio diventa un’altra. La campionessa paralimpica è infatti molto riservata e preferisce tenere per sé i particolari che non riguardano lo sport o le tante iniziative che studia e mette in campo per migliorare la condizione di tutti gli sportivi, anche quelle dei normodotati.

Ed è così che, a pochi mesi dall’uscita allo scoperto con il calciatore Gianmarco Viscio (suo malgrado), ecco che Chi torna a parlare di loro e a svelare che sarebbero pronti al grande passo. Com’era lecito aspettarsi, non ci sono state repliche né conferme da parte della diretta interessata, che aveva reagito in questo modo anche a settembre 2022, quando lo stesso settimanale aveva pubblicato le prime foto con il suo fidanzato.

Chi è Gianmarco Viscio, il fidanzato di Bebe Vio

“Hanno confidato ai più intimi amici il desiderio di convolare a nozze. Il loro sogno potrebbe diventare realtà già il prossimo anno”, rivela Chi, senza che la campionessa paralimpica di scherma abbiamo mai confermato la relazione con il calciatore. Fonti vicine alla coppia ne sarebbero però certe: starebbero pensando di compiere il grande passo e di suggellare il loro amore attraverso il matrimonio.

Di Gianmarco Viscio si sa molto poco, se non che è un calciatore dilettante di calcio a otto che nel 2020 ha giocato in serie B con il George Best Team. I due sono comparsi per la prima volta insieme nel settembre 2022, in una serie di foto che lasciavano davvero poco spazio all’immaginazione. Nei mesi successivi, non ci sono però state dichiarazioni né foto di coppia sui social. La campionessa ha infatti sempre preferito far parlare le sue imprese sportive, lasciando da parte la sua vita privata che – com’è giusto che sia – sceglie di tenere riservata.

Bebe Vio ha così voluto mantenere la più assoluta privacy, com’è nelle sue abitudini, preferendo vivere la sua storia d’amore lontana dai riflettori e proteggere la sua relazione dal clamore del gossip. Eppure, ancora secondo indiscrezioni, i due sarebbero finalmente pronti a rendere ufficiale la loro unione in un modo inconsueto, annunciando direttamente il matrimonio che potrebbe essere celebrato nel 2024.

Le prime foto insieme a settembre 2022

Un tramonto e una terrazza vista Tevere per scambiarsi baci e tenerezze. Bebe Vio e Gianmarco Viscio sono stati visti insieme, per la prima volta, a settembre 2022. Le foto riportate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini lasciavano poco spazio ai dubbi: tra i due stava nascendo (o era già nato) qualcosa di molto importante.

Una grande gioia, quindi, per la campionessa di scherma nata a Venezia il 4 marzo del 1997 e che all’età di soli 11 anni è stata colpita da una meningite fulminante che ha reso necessaria l’amputazione degli arti. E, in una vita passata a combattere, è riuscita persino a compiere l’impossibile: conquistare la medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 dopo aver rischiato di morire per una seria infezione per la quale si era reso necessario un nuovo intervento.