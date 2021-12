Barbara D’Urso, la sua treccia su Instagram è l’acconciatura da copiare per Natale

Barbara D’urso, cambio di look a Pomeriggio Cinque

A lungo regina incontrastata dei salotti televisivi, Barbara D’Urso ci ha servito l’acconciatura perfetta da sfoggiare durante le festività natalizie. Perché, ammettiamolo, la treccia ci riporta un po’ bambine, ci fa sentire di nuovo a casa delle nostre nonne: se chiudiamo gli occhi, sentiamo nell’aria profumi tipici che riescono persino a inebriarci. Almeno a Natale, concediamoci di tornare indietro nel tempo e liberiamo il nostro spirito più leggero e sbarazzino.

Barbara D’Urso, la treccia con foulard di Hermès

Si respira aria di festa nell’aria, e inevitabilmente stiamo cercando di trovare i nostri imperdibili da sfoggiare a Natale (come la lingerie rossa delle vip o la tuta passe-partout di Elisa Isoardi). Realizzare una magnifica treccia con foulard Hermès è l’idea a cui proprio non abbiamo saputo dire di no. “Un pizzico di colore”, ha scritto la D’Urso sulla didascalia Instagram, e non potremmo che essere più che d’accordo con lei.

Forse siamo ancora un po’ influenzate dal periodo storico che stiamo vivendo e dalle difficoltà che inevitabilmente ci fanno pensare. I colori sanno come rendere speciale un outfit, ma non solo: mettono di buonumore e fanno bene all’anima. Per la festività più speciale di sempre, e che attendiamo con ansia per tutto l’anno, proviamo a copiare l’acconciatura di Barbara D’Urso: la conduttrice, dopotutto, ha sempre amato lanciare tendenze.

Accendi la festa di Natale come la D’Urso

I consigli di stile che Barbara D’Urso ha sempre dispensato su Instagram sono preziosi. I suoi look sono decisi con attenzione, e proprio non si può dire che scelga outfit banali. No, contraddistinguersi è il suo obiettivo, e lo ha mostrato anche nella scelta di un delizioso maglioncino arancione. Lo inseriamo decisamente nei must have dell’inverno!

Certo, il foulard usato per la treccia è simbolo d’incredibile raffinatezza e qualità: leggero, perfetto per avvolgere l’acconciatura a treccia morbida. Un dettaglio di lusso, ma al contempo molto semplice, che va assolutamente provato in vista delle festività.

Nelle ultime settimane si è rincorsa oltretutto una voce di corridoio: la regina dei salotti Mediaset potrebbe essere la conduttrice de La Pupa e il Secchione. Di recente, non è passato neppure inosservato l’appello di Sarah Altobello, che ha ammesso che parteciperebbe a La Talpa (la cui messa in onda è slittata) se lo presentasse proprio la D’Urso. Chissà che i colori non possano portare fortuna a Barbara per la futura stagione televisiva del 2022.